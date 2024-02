Dit bonte gezelschap opent het nieuwe seizoen 'Scheire en de Schepping'

Het nieuwe seizoen van 'Scheire en de Schepping' opent muzikaal. Het fanfare-orkest 'Die Verdammte Spielerei' is dit seizoen de nieuwe huisband, maar in de eerste aflevering worden ze qua toonladders overtroffen door n van de panelleden.

Sopraan Francis Van Broekhuizen wordt de luidste vrouw van Nederland genoemd, en dat laat ze ook merken in de eerste aflevering. Als ze hoort dat de huisband Barcarolle in het oeuvre heeft zitten, staat ze meteen te springen om haar stembanden te laten trillen.

Naast Francis, voegen Jonas Geirnaert, Celine Van Ouytsel en William Boeva zich bij de panelleden van de eerste aflevering. Samen ontdekken ze dat er een WK voor nerds bestaat en dat zangvogels over ingebouwde luiers beschikken. Ook in het vijfde seizoen tovert Lieven Scheire weer heel wat wonderlijke wetenswaardigheden uit zijn hoed. De vorst der vorser die deze week langskomt, is dokter Bert Van den Bogerd. Hij komt vertellen hoe je een oog kan herstellen met aardappelen.

'Scheire en de Schepping', vanaf donderdag 22 februari elke week om 21.15 uur op Play4 en op GoPlay.