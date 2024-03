Prime Video en Kilter Films lanceren officiële trailer voor langverwachte serie 'Fallout'

Prime Video en Kilter Films lanceren de officiŽle trailer voor de langverwachte nieuwe serie 'Fallout' met in de hoofdrollen Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins en Kyle MacLachlan.

'Fallout' speelt zich af in de wereld van de populaire gelijknamige videogame. Alle afleveringen zijn vanaf 11 april exclusief te zien op Prime Video.

De post-apocalyptische serie 'Fallout' is gebaseerd op een van de allergrootste videogame series aller tijden. De trailer toont de wereld van 'Fallout' en de kenmerkende donkere humor. Hierin is te zien hoe ‘Vault Dweller’ (bewoonster van een nucleaire schuilkelder) Lucy (Ella Purnell) worstelt om zich te adapteren aan de gevaarlijke door straling verwoeste wereld. Ook maak je in de trailer kennis met Moldaver (Sarita Choudhury) en Ma June (Dale Dickey). De achtdelige serie is vanaf 11 april wereldwijd te zien op Prime Video, een dag eerder dan vooraf aangekondigd.

In de serie spelen Ella Purnell ('Yellowjackets'), Aaron Moten ('Emancipation') en Walton Goggins ('The Hateful Eight') de hoofdrollen. De cast van de serie wordt aangevuld met Moisés Arias ('The King of Staten Island'), Kyle MacLachlan ('Twin Peaks'), Sarita Choudhury ('Homeland'), Michael Emerson ('Person of Interest'), Leslie Uggams ('Deadpool'), Frances Turner ('The Boys'), Dave Register ('Heightened'), Zach Cherry ('Severance'), Johnny Pemberton ('Ant-Man'), Rodrigo Luzzi ('Dead Ringers'), Annabel O'Hagan ('Law & Order: SVU') en Xelia Mendes-Jones ('The Wheel of Time').

Ella Purnell speelt Lucy, een optimistische Vault-bewoner met een Amerikaanse can-do mentaliteit. Haar empathische en idealistische aard wordt op de proef gesteld wanneer ze de nucleaire schuilkelder moet verlaten om haar vader te redden. Aaron Moten speelt Maximus, een jonge soldaat die zichzelf opgewerkt heeft tot schildknaap in de militaristische factie Brotherhood of Steel. Hij doet alles om het doel van de Brotherhood, orde en gezag in de wereld bewaken, te bereiken. Walton Goggins speelt de Ghoul, een achterbakse premiejager die een 200-jarige geschiedenis van de post-nucleaire wereld met zich meedraagt.