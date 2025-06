Dinsdag in 'Close Up': Erik Satie - Tussen de noten

Componist en pianist Erik Satie, vader van minimalistische muziek, is precies 100 jaar geleden overleden. Hij is een van 's werelds meest gespeelde en ge´nterpreteerde componisten.

Zijn muziek is nog steeds van diepgaande invloed op de moderne muziek en op internationale jonge artiesten. De film vertelt het leven van Satie langs een biografische en musicologische lijn aan de hand van zijn eigen teksten, boordevol humor en interpretaties, maar ook via getuigenissen van zijn prestigieuze medereizigers zoals Debussy, Ravel, Picasso en Tzara. Erik Satie zou zeggen dat hij te jong geboren was in een wereld die te oud was.

'Close Up: Erik Satie - Tussen de noten', dinsdag 1 juli om 22.40 uur bij AVROTROS op NPO 2.