Ontdek de highlights van CANAL+, Film1 en FilmBox in juli

Het grote Hollywoodsucces van Halina Reijn is exclusief te streamen bij CANAL+. De erotische thriller over verlangen, seksualiteit, machtsverhoudingen en het loslaten van controle ging in wereldpremiŤre op het Filmfestival van VenetiŽ.

Hoofdrolspeelster Nicole Kidman sleepte zowel de prijs voor Beste Actrice in Venetië in de wacht als een prestigieuze Golden Globe-nominatie. Het scenario, waarin Kidman als CEO alles riskeert voor een verleidelijke affaire, zorgde internationaal voor veel reuring én lovende kritieken.

'Babygirl'

Stream vanaf 13 juli

13 juli om 20.30 uur op CANAL+ Action

'Memento Mori: seizoen 2'

In seizoen 2 is seriemoordenaar Augusto samen met Erika gevlucht naar Triëst. Inspecteur Sancho sluit zich aan bij Interpol om hem te vinden, terwijl profiler Carapocha alles op alles zet om zijn dochter te redden. De jacht op Augusto leidt tot een gevaarlijke confrontatie.

Stream vanaf 7 juli

Vanaf 12 juli wekelijks om 20.30 uur op CANAL+ Action

'The Sixth Commandment'

Een bekroonde true-crimeserie over een van de meest schokkende moordzaken in de Britse geschiedenis. In het rustige dorp Maids Moreton vallen de 69-jarige Peter Farquhar en de 83-jarige Ann Moore-Martin ten prooi aan de sluwe Ben Field. Een jonge man die hen manipuleert en vergiftigt om hun erfenis te bemachtigen. Winnaar van twee BAFTA Awards.

Stream vanaf 16 juli

'22 Juli': seizoen 1

Deze bekroonde Noorse serie vertelt het aangrijpende verhaal van de aanslagen in Oslo en op Utøya in 2011, vanuit het perspectief van hulpverleners, journalisten en burgers. Gebaseerd op waargebeurde feiten en nauwkeurig onderzoek. Winnaar van zes Gullruten Awards (de Noorse Emmy's).

Stream vanaf 22 juli

'Señorita 89': seizoen 2

In een afgelegen, luxueus landhuis worden 32 jonge vrouwen drie maanden lang klaargestoomd voor de titel van Miss Mexico. Wat begint als een glamoureuze droom, verandert al snel in een benauwende wereld vol geheimen, rivaliteit, macht en manipulatie.

Stream nu

Vanaf 24 juli wekelijks om 20.30 uur op CANAL+ Action

'Good Luck to You, Leo Grande'

Een weduwe en gepensioneerd lerares verlangt naar avontuur en lichamelijke intimiteit. Ze huurt de charmante sekswerker Leo Grande in, wat leidt tot onverwachte gesprekken over verlangen, schaamte en zelfontdekking. Een ontroerend, humoristisch en taboedoorbrekend drama, genomineerd voor een Golden Globe en vier BAFTA Awards.

Stream vanaf 8 juli

'Rebecka Martinsson': seizoen 1 en 2

Advocate Rebecka Martinsson keert terug naar haar geboortedorp in het verre noorden van Zweden wanneer een jeugdvriendin overlijdt. Wat begint als een terugkeer naar het verleden, ontaardt in een reeks moordonderzoeken die haar confronteren met het verleden. Gebaseerd op de populaire boekenreeks van Åsa Larsson.

Stream vanaf 25 juli

In juli bij Film1 Premiere en Film1 on demand

'Priscilla'

Sofia Coppola (Lost in Translation) regisseerde dit intieme portret van Priscilla Beaulieu, die als tiener de jonge superster Elvis Presley ontmoette op een feestje. Wat volgde was een meeslepende liefdesgeschiedenis, waarin achter het publieke imago van de rock-’n-rolllegende een kwetsbare wereld van liefde, eenzaamheid en verlangen zichtbaar wordt. Een betoverend verhaal over opgroeien in de schaduw van een icoon.

Zaterdag 5 juli om 20.30 uur

'A Different Man'

Oscargenomineerde zwartkomische thriller met Sebastian Stan als een ambitieuze New Yorkse acteur die een radicale ingreep ondergaat om zijn uiterlijk drastisch te transformeren. Zijn nieuwe gezicht opent deuren, maar brengt ook vervreemding en onzekerheid. Wanneer de rol van zijn leven op zijn pad komt, verandert Edwards nieuwe droomgezicht in een nachtmerrie.

Zaterdag 12 juli om 20.30 uur

'Cairo Conspiracy'

Een meeslepende spionagethriller van de regisseur van 'The Nile Hilton Incident', waarin een jonge visserszoon onbedoeld verstrikt raakt in de duistere wereld van religieuze en politieke intriges in Egypte. Wanneer Adam wordt toegelaten tot de prestigieuze Al-Azhar Universiteit in Caïro, opent zich een nieuwe wereld. Maar na de plotselinge dood van de grootimam raakt hij ongewild verwikkeld in een gevaarlijk machtsspel tussen spirituele leiders en de geheime dienst.

Arthouse Sunday

Zondag 6 juli om 20.30 uur

'The Last Bus'

De negentigjarige Tom Harper (Timothy Spall) begint aan een emotionele busreis dwars door Groot-Brittannië, van Schotland naar het zuiden van Engeland. Met slechts een buspas en zijn herinneringen wil hij een belofte aan zijn overleden vrouw inlossen. Een ontroerende reis vol menselijke ontmoetingen, herinneringen en de kracht van liefde en doorzettingsvermogen.

Zaterdag 19 juli om 20.30 uur

Elke maandag een Film van de Week bij FilmBox

'Perfect Days'

Een intrigerende film van de Duitse regisseur Wim Wenders over geluk en verdriet. Genomineerd voor een Oscar (Beste Buitenlandse Film) en bekroond op het filmfestival van Cannes voor Beste Acteur. De perfectionistische Hirayama (Kôji Yakusho) maakt in Tokio openbare wc’s schoon. Hij leidt een eenvoudig en geroutineerd leven, maar toch is hij gelukkig en geniet hij van de kleine dingen.

Maandag 7 juli om 20.30 uur

'Simulant'

In een toekomst waarin geavanceerde androïdes verboden terrein betreden, koopt Faye een simulant die exact op haar overleden man lijkt. Maar wanneer hij gevoelens ontwikkelt, vervaagt de grens tussen mens en machine. Terwijl de overheid op jacht gaat naar illegale AI, worstelt Faye met de vraag: kan kunstmatige liefde echt zijn.

Maandag 14 juli om 20.30 uur

'Fedre & mødre'

Wanneer hun dochter naar een nieuwe school gaat, raken Piv en Ulrik verstrikt in de hiërarchie en rivaliteit van de andere ouders. Wat begint als een schoolreisje, ontaardt in een strijd vol verborgen agenda’s. Een scherpe, komische blik op groepsdruk en de waanzin van het moderne ouderschap.

Maandag 21 juli om 20.30 uur

'Edge of the World'

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. In 1838 reist James Brooke naar Borneo, waar hij in de strijd tegen piraten en onderdrukking de kant van de inheemse bevolking kiest. Zijn idealisme, moed en liefde voor het eiland leiden tot een ongekende wending: hij wordt uitgeroepen tot koning van Sarawak.

Maandag 28 juli om 20.30 uur