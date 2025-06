TV5MONDE in juli: Claude Chabrol, Louis de Funès en Tour de France

De zomer staat in het teken van regisseur Claude Chabrol. In juli en augustus zendt de Franstalige zender vijf films van zijn hand uit, allemaal ondertiteld in het Nederlands.

In juli is ook een tweedelige documentaire te zien over Louis de Funès en deze zomermaand is ook de maand van de beroemdste wielerronde ter wereld. TV5MONDE zendt haar eigen Tour de France uit, met reisprogramma's over de regio's die in de tourroute zijn opgenomen en een docufilm over wielerlegende Eddy Merckx.

Retrospectief Claude Chabrol

Film: Que la bête meure

(Nederlands ondertiteld)

Donderdag 10 juli om 21:00

Woensdag 16 juli om 14:00

Om de dood van zijn zoon, gedood door een wegpiraat, te wreken, stort een man zich op de zoektocht naar de schuldige. Hij komt hem al gauw op het spoor en ontdekt dat deze man eigenlijk door iedereen wordt gehaat ... Niemand zou hem missen...

Regie: Claude Chabrol, 1969

Rolverdeling: Michel Duchaussoy

Film: La rupture

(Nederlands ondertiteld)

Donderdag 24 juli om 21:00

Woensdag 30 juli om 14:00

Wanneer Charles Régnier, een drugsverslaafde, in een vlaag van woede zijn jonge zoon Michel verwondt, hakt zijn vrouw Hélène de knoop door en verlaat hem. Charles' vader, een machtige industrieel die de verbintenis van zijn zoon met Hélène nooit heeft geaccepteerd, doet er alles aan om de voogdij over zijn kleinzoon te krijgen...

Regie: Claude Chabrol (Frankrijk/Italië, 1970)

Rolverdeling: Jean-Pierre Cassel

Film: Les noces rouges

(Nederlands ondertiteld)

Donderdag 31 juli om 21:00

Woensdag 6 augustus om 14:00

Pierre en Lucienne, twee notabelen uit de provincie, hebben een affaire. Ondanks hun grote discretie ontdekt Lucienne's echtgenoot Paul hun geheim. Hij probeert Pierre te chanteren. Maar de twee geliefden, blind van woede, zijn tot alles in staat om de schijn op te houden...

Regie: Claude Chabrol (Frankrijk/Italië, 1973)

Rolverdeling: Michel Piccoli, Stéphane Audran (zij was getrouwd met Chabrol)

Film: Folies bourgeoises

(Nederlands ondertiteld)

Donderdag 7 augustus om 21:00

Woensdag 13 augustus om 14:00

Claire heeft twee mannen in haar leven. Ze is getrouwd met William Brandeis, een succesvol romanschrijver, en ze heeft een minnaar, Jacques Lalouet, William's uitgever. Dan ontdekt ze dat haar minnaar een minnares heeft, Charlie, die ook de minnares van haar man is...

Regie: Claude Chabrol (Frankrijk/Duitsland, 1975)

Rolverdeling: Stéphane Audran, Jean-Pierre Cassel, Charles Aznavour

Film: Les innocents aux mains sales (Nederlands ondertiteld)

Donderdag 14 augustus om 21:00

Woensdag 20 augustus om 14:00

Julie is getrouwd met de alcoholist Louis en voelt zich in de steek gelaten in haar weelderige villa aan de Côte d'Azur. Wanneer ze Jeff ontmoet, een aantrekkelijke schrijver, geeft ze al snel toe aan zijn avances. Het stel smeedt een plan de echtgenoot uit de weg te ruimen. Maar niets gaat volgens plan...

Regie: Claude Chabrol (Frankrijk, 1975)

Rolverdeling: Romy Schneider, Jean Rochefort

Documentaire Louis de Funès



Docu: Louis de Funès, le rire éternel (Nederlands ondertiteld)

Woensdag 16 juli om 18:40 (deel 1 + 2)

Het komische genie Louis de Funès (1914-1983) heeft de tand des tijds doorstaan, zoals blijkt uit het succes van zijn films, waarvan vele de klassieker-status hebben weten te bemachtigen. Getuigen en archieven over “L'homme en colère le plus sympathique du monde", zoals Patrice Leconte hem noemde.

Regie: Jacques Pessis, Thierry Bellaiche (Frankrijk, 2023)

De Tour de France van TV5MONDE

Docufilm: La course en tête

(Nederlands ondertiteld)

Donderdag 3 juli om 21:00

Woensdag 9 juli om 14:00

Tussen 1966 en 1976 heeft de Belgische wielrenner Eddy Merckx alles gewonnen. 525 overwinningen in totaal. In 1974 maakte Joël Santoni een film over het professionele en privéleven van deze grote kampioen, bijgenaamd 'de Kannibaal'.

Regie, scenario: Joël Santoni (Frankrijk/België, 1974)

Onderscheidingen: Onderdeel van Cannes Classics 2025

Echappées Belles

De innerlijke reiziger in ons wordt geprikkeld door de bestemmingen die in 'Echappées Belles' voorbijkomen. Speciaal in juli is er gekozen voor bestemmingen die ook door het peloton worden bezocht.

Picardie, au fil de la somme (Nederlands ondertiteld)

Woensdag 2 juli om 21:00

Maandag 7 juli om 18:40

Picardië, een regio met afwisselende landschappen, doorkruist door de Somme, die de cultuur en geschiedenis van de Picards heeft bepaald. Een geschiedenis, een architectuur, een authentieke regio die vele beroemde schrijvers en schilders heeft geïnspireerd. Langs het water neemt Ismaël deze mooie streek in zich op.

Presentatie: Ismaël Khelifa

Normandie, de ferme en ferme (Nederlands ondertiteld)

Woensdag 9 juli om 21:00

Maandag 14 juli om 18:40

Landbouw is bijna overal aanwezig in Normandië en beslaat 69% van de regio, het hoogste aandeel in heel Frankrijk. Normandië is een mozaïek van verschillende landschappen met afwisselende kleuren en vormen, gevormd door de landbouw en de 26.500 landbouwbedrijven met graanvlaktes, weilanden en coulisselandschappen.

Presentatie: Jérôme Pitorin

Haute-Garonne, un week-end à Toulouse (Nederlands ondertiteld)

Woensdag 16 juli om 21:00

Maandag 4 augustus om 18:40

De Haute-Garonne heeft zeer afwisselende landschappen en culturen. Toulouse, de hoofdstad van Occitanie, is het economische en demografische hart van de regio. De rivier is een onmisbaar element van de identiteit van het departement en Tiga begint zijn weekend dan ook op het water.

Presentatie: Tiga

Week-end Chamonix Mont-Blanc (Nederlands ondertiteld)

Maandag 21 juli om 18:40

Woensdag 30 juli om 21:00

Welkom in Chamonix, een kosmopolitische stad die alle liefhebbers van de bergen bij naam kennen. Chamonix is een stad met een groot activiteitenaanbod, aan de grens met Zwitserland en Italië, omringd door gletsjers en doorkruist door de rivier de Arve.

Presentatie: Sophie Jovillard.