De wonderlijke wereld van zoogdieren in de nieuwe EO-natuurserie 'Mammals'

Van ijzige toendra's tot tropisch regenwoud, van drukke steden tot de diepte van de oceaan Ė in de zesdelige BBC-serie 'Mammals' worden de slimste en meest indrukwekkende zoogdieren ter wereld gevolgd.

De EO zendt de serie uit met de vertrouwde stem van Sir David Attenborough, die laat zien hoe deze dieren zich met verbluffende aanpassingen staande houden op een planeet die razendsnel verandert.

Leven in een veranderende wereld

Twee derde van alle zoogdieren leeft vooral in het donker, met zintuigen die bijna aan superkrachten doen denken. Zo jaagt een luipaard bij compleet duister en hoort een woestijnvos zijn prooi onder de grond.

Tegelijkertijd leren dieren zich aan te passen aan de mens: otters in Singapore leren zebrapaden oversteken, manenrobben overleven op een vismarkt in Chili en lampongapen vinden houvast op palmolieplantages.

Extreme omstandigheden

Ook in extreme omstandigheden zijn zoogdieren meesters in overleven. IJsberen en veelvraten trotseren de kou met hun vacht en gedrag, terwijl zeezoogdieren zoals orka’s en potvissen hun intelligentie en samenwerking gebruiken om te overleven in de oceaan.

Ontroerende momenten

'Mammals' toont niet alleen spectaculaire jachtscènes, maar ook ontroerende momenten: apen die naar water duiken, Madagaskarse sifaka’s die bomen omhelzen om koel te blijven, en een tijgerin in India die haar jachtstrategie aanpast vanwege hitte en voedselschaarste.

'Mammals' is vanaf zondag 6 juli wekelijks te zien om 19.25 uur bij de EO op NPO 2.