Ontdek wat de Disney Channels deze maand te bieden hebben

Volg de avonturen van Kiff, een energieke eekhoorn, en haar konijnenvriend Barry. Samen beleven ze hilarische en chaotische momenten in hun levendige stad, waar hun vriendschap en nieuwsgierigheid hen steeds in nieuwe, gekke situaties brengt.

NIEUWE AFLEVERINGEN

KIFF

Vanaf maandag 7 juli t/m donderdag 10 juli om 16.50 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

PRIMOS

Primos volgt Tater Ramirez Humphrey, een excentriek meisje dat grote dromen heeft voor haar toekomst en slechts één zomer heeft om ze allemaal waar te maken, Dit wordt alleen moeilijk doordat ineens alle twaalf neven en nichten op de stoep staan.

Vanaf maandag 21 juli t/m donderdag 24 juli om 14.50 uur en 11.05 uur op Disney Channel.

NIEUW

MICKEY MOUSE CLUBHOUSE+

Ga mee op avontuur met Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Goofy en Pluto in hun vrolijke Clubhouse! In elke aflevering beleven ze spannende avonturen vol spelletjes en vrolijke liedjes. Met hulp van Toodles en de magische tools lossen ze samen problemen op en leren kinderen tellen, vormen herkennen en samenwerken.

Op zaterdag 26 juli en zondag 27 juli om 10.45 uur en 15.45 uur op Disney Jr.

NIEUWE AFLEVERING

ROBOGOBO

Robogobo, is een groep schattige huisdieren die door de jonge uitvinder Dax worden geadopteerd. Samen vormen ze een superheldenteam dat de dieren in de stad beschermt en in gevaarlijke situaties redt. De serie gaat over vriendschap, samenwerking en het inzetten van technologie om anderen te helpen.

Vanaf maandag 14 juli t/m vrijdag 18 juli om 14.40 uur en 18.15 uur op Disney Jr.

NIEUWE AFLEVERINGEN

MICKEY MOUSE FUNHOUSE

Mickey Mouse Funhouse volgt Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Goofy en Pluto terwijl ze samen met Funny, een magisch en pratend speelhuis, op spannende avonturen gaan naar fantasierijke werelden vol plezier, vriendschap en ontdekkingen.

Vanaf maandag 21 juli t/m vrijdag 25 juli om 10.30 uur en 15.30 uur op Disney Jr.