Wat kijk je bij Cartoonito in juli?

In 'Bugs Bunny Bouwers' brengt een nieuwe bouwuitdaging elke dag met een lach onderweg! Bugs, Lola, Daffy, Porky en Tweety gebruiken hun geweldige voertuigen om de gekste bouwklussen aan te pakken, terwijl ze waardevolle lessen leren.

BUGS BUNNY BOUWERS

VANAF 14 JULI

Ze geven nooit op, want de Looney Builders klaren de klus altijd! Doe mee met de pret in 'Bugs Bunny Bouwers'!

Kijk vanaf maandag 14 juli elke dag om 15.00 uur naar de nieuwe afleveringen van 'Bugs Bunny Bouwers' op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!

DE ZOMER OP CARTOONITO

VANAF 1 JULI

Dagelijks van 7.55 uur tot en met 11.25 uur

Geniet van de zomer met veel plezier en gelach. Stem elke ochtend af op de speciale zomerprogrammering met onze populairste shows: 'Mr Bean: De Tekenfilmserie', 'De Tom en Jerry Show' en 'Grizzy & de Lemmings'.

Kijk vanaf dinsdag 1 juli tot en met zondag 31 augustus elke dag om 7.55 uur tot en met 11.25 uur naar de afleveringen van 'Mr Bean: De Tekenfilmserie', 'De Tom en Jerry Show' en 'Grizzy & de Lemmings' op Cartoonito, ook te streamen op HBO Max.

LAMPUT

VANAF 30 JUNI

Dagelijks te zien om 16.30 uur

Lamput is een oranje gekkerd die ontsnapt is uit het gesticht! Twee dokters zijn erop uit om hem te pakken, maar het probleem is dat ze hem nooit te pakken krijgen, omdat Lamput een meester is in vermommingen!

Kijk vanaf maandag 30 juni tot en met maandag 7 juli naar Lamput. Elke dag om 16.30 uur te zien op Cartoonito en te streamen op HBO Max!