Onthullende documentaire 'Inside China: The Battle for Tibet' over verdwijning Panchen Lama en onderdrukking Tibet

Op zondag 6 juli, de 90e verjaardag van de Dalai Lama, zendt De Boeddhistische Blik de documentaire 'Inside China: The Battle for Tibet' uit bij KRO-NCRV op NPO 2.

De film onderzoekt de verdwijning van de Panchen Lama, een sleutelpersoon in de opvolging van de Dalai Lama, én werpt een kritische blik op het leven van Tibetanen onder Chinese staatscontrole. De documentaire is gemaakt door het team van de internationaal gelauwerde documentaire 'Undercover: Inside China’s Digital Gulag' uit 2019.

Leven onder voortdurend toezicht

Met behulp van verborgen camera’s en undercoverbeelden is het de makers gelukt om Tibet binnen te komen en het dagelijkse leven vast te leggen. De film toont hoe religieuze gemeenschappen worden gecontroleerd, kloosters scherp in de gaten worden gehouden en uitingen van steun aan de Dalai Lama worden ontmoedigd of bestraft. Sinds zijn vlucht naar India in 1959 leidt de Dalai Lama de Tibetaanse regering in ballingschap en pleit hij internationaal voor de rechten van het Tibetaanse volk.

De verdwijning van de Panchen Lama

In 1995 verdween de toen zesjarige Gedhun Choekyi Nyima, de elfde Panchen Lama, een lama die reïncarneert om gelovigen in het Tibetaans boeddhisme te leiden, enkele dagen nadat hij was erkend door de Dalai Lama. Volgens mensenrechtenorganisaties werd hij samen met zijn familie door Chinese autoriteiten meegenomen en sindsdien is er niets meer van hem vernomen. In zijn plaats benoemde China een eigen Panchen Lama, wat de spanningen rond de opvolging van de Dalai Lama vergroot.

Met getuigenissen van gevluchte Tibetanen en uniek beeldmateriaal biedt deze Britse documentaire biedt een onthullende blik in de politieke spanningen rondom het Tibetaans boeddhisme en de rol van China daarin.

De Boeddhistische Blik is de titel waaronder alle programma's van de boeddhistische stroming vallen, de uitzendingen worden verzorgd door KRO-NCRV.

'Inside China: The Battle for Tibet', zondag 6 juli om 22.50 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.