Nieuw seizoen van 'Mystery at Blind Frog Ranch' op Discovery

Liggen er schatten van de Azteken ter waarde van miljarden dollars onder de grond van de Blind Frog Ranch? Dat is wat Duane Ollinger en zijn zoon Chad dit seizoen definitief hopen vast te stellen.

Ze vonden al bijzondere objecten in de vele tunnels onder hun terrein in Utah, maar raakten past echt enthousiast toen ze een handgemaakte kist tegenkwamen in een ondergelopen grot. Is deze kist door de Azteken gemaakt en bevat die mogelijk de gouden munten die het inheemse volk destijds voor de Spaanse veroveraars wilde verbergen? De kist naar boven halen is een riskante operatie, dus wil Duane eerst weten of het echt een kist van de Azteken kan zijn. Ze schakelen een archeologe in die bevestigt dat de kans aannemelijk is. Maar ze waarschuwt ook dat het hoogstaande volk al ingenieuze boobytraps bouwde rondom hun schatten. Een minieme aanraking met de kist kan al gevaarlijk zijn.

En dat is niet de enige zorg waar de schatzoekers mee te maken krijgen in dit nieuwe spannende seizoen van 'Mystery at Blind Frog Ranch'.

'Mystery at Blind Frog Ranch', vanaf zondag 13 juli om 21.30 uur op Discovery.