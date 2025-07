Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 14 juli 2025 – aflevering 8354

De klacht van Levi bij de raad van bestuur van het ziekenhuis zindert na bij Bree. Ze vreest dat ze geschorst zal worden. Wanneer ze Levi in Salt tegen het lijf loopt, komt het tot een confrontatie. Haar emotionele toestand gaat van kwaad naar erger en tegenover Remi geeft ze uiteindelijk toe dat ze gelogen heeft over haar afspraak met haar therapeut. Cash ziet in dat hij Michelle los moet laten en zijn leven opnieuw in handen moet nemen. Leah verontschuldigt zich bij Justin, maar Justin is nog steeds gekwetst door haar wantrouwen.

Dinsdag 15 juli 2025 – aflevering 8355

Mali biedt Abigail een baan aan in de surfwinkel. Levi is onder de indruk wanneer hij zijn zus achter de toonbank aantreft. Het gaat echter mis wanneer Levi de winkel verlaat en Kirby de leiding geeft. Abigail ziet Kirby immers als de reden dat Eden haar destijds in de steek liet en laat dat ook duidelijk merken. Alf wil van Levi weten wat er zich in het ziekenhuis juist heeft afgespeeld. Bree vreest het einde van haar carrière en smeekt Levi en Dana om voor haar te liegen, maar zowel Levi als Dana weigert dit te doen.



Woensdag 16 juli 2025 – aflevering 8356

Rose en haar team doorzoeken nogmaals het huis van Tane, op zoek naar Perri, maar moeten wederom met lege handen afdruipen. Theo houdt Perri intussen nog steeds verborgen in de garage. Maar wanneer Rose hem in het eethuis uithoort, besluit hij Tane in te lichten. Hij moedigt Perri aan om de juiste beslissing te nemen en zichzelf aan te geven bij de politie. Dana en Xander bekommeren zich om Harper, die er heel gestrest bij loopt sinds de verdwijning van Perri. Mali probeert te bemiddelen tussen Kirby en Abigail.

Donderdag 17 juli 2025 – aflevering 8357

Justin en Leah proberen hun huwelijksproblemen uit te praten, maar het gesprek gaat niet van een leien dakje. Theo weigert zich te bemoeien met de situatie. Jane, de advocaat van Perri, maakt haar cliënt en Tane duidelijk dat het er niet goed uitziet voor Perri. Al het bewijsmateriaal lijkt aan te tonen dat Perri zijn vader nog had kunnen redden. Wanneer Theo verneemt dat er Tane een gevangenisstraf van 20 jaar boven het hoofd hangt voor medeplichtigheid aan moord, trekt hij naar het politiekantoor om de waarheid te vertellen: hij was degene die Perri verborgen hield, niet Tane.



Vrijdag 18 juli 2025 – aflevering 8358

Theo vertelt Rose de details over hoe hij Perri hielp om zich te verschuilen in de garage. Justin en Leah arriveren op het politiekantoor en zijn in eerste instantie niet opgezet met de acties van Theo, maar hun woede verandert al gauw in empathie en bezorgdheid. Op de ochtend van zijn hoorzitting zakt de moed Perri in de schoenen en hij vraagt zich af of het wel de moeite loont om voor zichzelf op te komen. Tane geeft hem een peptalk. Cash en Mackenzie tekenen de papieren voor de eigendomsoverdracht van Salt.

