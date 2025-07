Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 14 juli 2025 – aflevering 4406

Erik houdt Werner voor de gek. Hij probeert Erik daarom buiten zijn nieuw plan tegen Sophia te houden. Erik merkt dat Werner hem op afstand houdt en voelt zich oneerlijk behandeld. Wanneer Sophia dit doorheeft, ziet ze haar kans schoon en ze doet Erik een nogal dubieus voorstel. Larissa wordt op het nippertje door Henry en Maxi gevonden. In het ziekenhuis krijgt ze te horen dat ze een zeldzame vorm van diabetes heeft. Henry belooft haar dat hij haar door deze zware tijd zal helpen. Fanny voelt zich in het nauw gedreven door Vincent en besluit het heft in eigen handen te nemen door het uit te maken. Hoewel hun relatie nep was, heeft Fanny toch liefdesverdriet. Vincent moet dan weer toegeven dat hij sinds zijn affaire met Katja steeds verder verstrikt raakt in zijn eigen leugens.



Dinsdag 15 juli 2025 – aflevering 4407

Henry doet er alles aan om Larissa bij te staan en stelt voor om hun geplande date toch te laten doorgaan. Na lang twijfelen stemt Larissa in. Wanneer ze hem op de man af vraagt hoe het zit met zijn gevoelens voor Maxi, reageert hij met een alleszeggende kus. Erik krijgt van Werner weer het gevoel dat hij er niet toe doet en dat is voor hem de druppel: hij barst uit en vertelt Werner dat Sophia hem een heel interessant voorstel heeft gedaan. Ondertussen zoeken Alfons en Hildegard een manier om Fanny en Vincent weer bij elkaar te krijgen. Miro krijgt een geweldig aanbod van een magazine: hij mag mee naar Afrika voor een fotoreportage over leeuwen. Maar wat met zijn relatie met Greta.



Woensdag 16 juli 2025 – aflevering 4408

Werner beseft dat Erik een van de weinige familieleden is die om hem geven. Hij weet zijn trots opzij te zetten en biedt zijn excuses aan. Hoe zal Erik hierop reageren? Sophia is in haar nopjes met de prille relatie van Henry en Larissa. Maxi probeert zich intussen sterk te houden, maar wanneer ze met eigen ogen ziet hoe lief Henry en Larissa met elkaar omgaan, wordt het haar bijna te veel. Op aanraden van Lale lukt het Miro om te regelen dat Greta met hem mee kan naar Namibië voor de fotoreportage. Samen maken ze enthousiast plannen. Fanny probeert te aanvaarden dat er tussen haar en Vincent waarschijnlijk nooit meer zal zijn dan vriendschap. Hildegard merkt echter aan alles dat Fanny het liefst zou willen dat de situatie anders was.



Donderdag 17 juli 2025 – aflevering 4409

Maxi is in shock wanneer ze hoort dat Larissa's fabriek toch gebouwd gaat worden in het prachtige natuurgebied van Bichlheim. Alfons geeft haar echter een idee: een volksraadpleging zou de bouwplannen kunnen dwarsbomen. Larissa beschuldigt Maxi ervan dat haar protest puur draait om jaloezie vanwege Henry. Intussen speelt Erik een klein maar pikant nieuwtje door aan Sophia, dat hij heeft opgevangen bij Katja en Alexandra. Sophia is blij, maar heeft geen idee dat Erik eigenlijk dubbelspel speelt en met Werner samenwerkt. Alexandra ziet toevallig een intiem moment tussen Katja en Vincent en besluit op onderzoek uit te gaan. Katja reageert verontwaardigd en zegt dat ze helemaal niets heeft met Vincent. Alexandra wisselt van tactiek en doet bij Vincent alsof ze alles al weet. Hij trapt er met open ogen in. Door een fout van de Namibische autoriteiten moet Miro al de volgende dag naar Stuttgart om alles voor te bereiden.



Vrijdag 18 juli 2025 – aflevering 4410

Greta heeft last van ochtendmisselijkheid en heeft enorme honger. Plots komt ze tot een besef: haar medicatie heeft misschien de werking van haar anticonceptiepil verstoord. Ze besluit een zwangerschapstest te doen. Vincent heeft ondertussen Katja gewaarschuwd, en zij besluit Alexandra op te zoeken voor een gesprek. Ze hoopt dat Alexandra de affaire stilhoudt. Maxi is boos en klaagt bij Werner dat Larissa gratis bier uitdeelt aan de inwoners van Bichlheim, om ze af te leiden van de volksraadpleging. Werner krijgt plots een idee. Larissa en Henry willen hun bijeenkomst in de Bräustüberl houden, maar dat is buiten Christoph en Maxi gerekend.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!