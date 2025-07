'BinnensteBuiten' serveert elke zaterdag de beste momenten van het afgelopen seizoen

'BinnensteBuiten', het duurzame lifestyleprogramma van KRO-NCRV, is ook deze zomer gewoon op tv! Vanaf zaterdag 12 juli serveert het programma wekelijks een special met de meest inspirerende hoogtepunten van het afgelopen seizoen.

Van kleurrijke binnenkijkers tot smaakvolle recepten en van indrukwekkende natuurgebieden tot authentiek vakmanschap: alles komt aan bod in deze 'BinnensteBuiten zaterdagspecials'. Kijkers worden door het zestienkoppige expertteam geïnspireerd om de mooiste plekken van Nederland te ontdekken, de tuin aan te pakken of de keuken in te duiken.

Op zaterdag 12 juli trapt de reeks af met een bezoek aan Sytze en Fleur, die een oude timmerfabriek in Nijmegen hebben omgetoverd tot een modern en stijlvol woonhuis. Een opvallend detail: midden in de betonvloer prijkt een grote plant, waarvoor speciaal een gat is gemaakt, een echte eyecatcher!

Chef-kok Rosah van Schendelen kookt op een sfeervolle buitenlocatie drie verrukkelijke hartige gerechtjes met seizoensfruit. Buiten koken is haar grote passie, zeker als de zon schijnt.

Tot slot nemen we een kijkje in Prinsenbeek, waar Catherine en Richard hun weiland hebben omgetoverd tot een weelderige Engelse tuin. Ze genieten er dagelijks van bloeiende borders, een moestuin en een rustgevende tuinvijver.

Deze zomer kun je ook online lekker groene inspiratie op blijven doen via binnenstebuiten.nl en de social mediakanalen van KRO-NCRV's 'BinnensteBuiten'.

'BinnensteBuiten zaterdagspecials', vanaf zaterdag 12 juli om 18.45 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.