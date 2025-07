Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In AustraliŽ is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 14 juli 2025 – aflevering 9204

Na Holly's onderzoek ligt er gevaar op de loer in Erinsborough. Susan wordt geplaagd door groeiende onzekerheid over haar baan. Byron komt met een verrassende onthulling.



Dinsdag 15 juli 2025 – aflevering 9205

Max schakelt Holly in om hem te helpen bij zijn volgende stap. Paul komt terug met een voorstel voor Terese. Nell en Paul blijven met elkaar in conflict.

Woensdag 16 juli 2025 – aflevering 9206

Fallon zet haar sluwe plannen in versnelling. Terese krijgt een ultimatum en Max verkeert in steeds groter gevaar. Donderdag 17 juli 2025 – aflevering 9207

Fallons bemoeienis heeft effect. Krista krijgt een schokkende klap te verduren. En Remi start een mysterieus plan.

