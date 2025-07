Geen 'South Park' meer buiten de VS

Wie dit weekend nog snel een aflevering van 'South Park' wil streamen is eraan voor de moeite. Door een rechtenruzie is de wereldwijd bekende animatieserie per direct van alle streamingdiensten buiten de VS verwijderd.

De makers van 'South Park' liggen overhoop met Paramount, houder van de streamingrechten voor 'South Park'. Die rechten zijn verlopen en de onderhandelingen over de verlenging verlopen bijzonder stroef. Daarom dus is de reeks (voorlopig?) niet meer bij ons te zien.

Normaal zou het 27ste seizoen van 'South Park' vorige week al gestart zijn, maar de release is uitgesteld naar het einde van de maand. Vermoedelijk heeft dit ook met de rechtenkwestie te maken. Over de internationale rechten van de reeks wordt dus nog onderhandeld. Wat de makers vooral niet zint, is dat er een nieuwe speler aan tafel is opgedoken. Skydance, een groot entertainmentbedrijf dat gaat fusioneren met Paramount, moeit zich met de gesprekken en daar is het creatieve duo Trey Parker en Matt Stone allerminst tevreden mee.