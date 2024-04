Nieuwe update renovatie Binnenhof in 'Ondertussen aan de Hofvijver'

De lente is het seizoen van de liefde en dat geldt ook op het Binnenhof. In de nieuwe aflevering van 'Ondertussen aan de Hofvijver' staat de liefde centraal; voor het gebouw, voor de politiek, voor het renoveren, maar ook opbloeiende, verbroken en verboden liefdes.

Onder andere voormalig VVD-fractievoorzitter Ed Nijpels en voormalig Telegraaf-journalist Sjuul Paradijs blikken samen met Splinter Chabot met veel liefde terug op hun roerige en bij vlagen vurige tijd op het Binnenhof.

Bijzondere vondsten

Er worden weer bijzondere ontdekkingen gedaan. Zo stuiten architecten Camiel Berns en Eric van Noord op een prachtige verborgen raampartij in de muren van het voormalig Hotel Central, onderdeel van het Tweede Kamercomplex. Dit vroegere hotel uit 1911 is volledig van al haar pracht en praal ontdaan, maar Berns en Van Noord zijn vastbesloten om de sfeer van vroeger in een modern jasje terug te brengen. Ook nemen ze Splinter mee naar een bijzondere plek: één van de koepels die het pand rijk is en ruim 40 jaar dicht is geweest.

In het voormalig ministerie van Justitie in het Tweede Kamergebouw toont kleurhistorisch onderzoeker Judith Bohan de liefde voor haar vak. Zij onderzocht hoe de kamers er vroeger uit moeten hebben gezien en heeft daarbij een bijzonder en peperduur behang van Franse makelij ontdekt dat ze graag zou willen terugbrengen. Samen met architectuurhistoricus Carien van Hoogevest gaat zij kijken of dit mogelijk is.

Tijdens de werkzaamheden op het Binnenhof wordt nóg iets ontdekt wat jarenlang aan het oog onttrokken is: het ruiterstandbeeld van Willem II bij de Hofvijver is weggehaald en bij het slopen van de sokkel wordt een tijdscapsule aangetroffen die vol zit met herinneringen uit het begin van de 20e eeuw.

Liefde en lust

Ed Nijpels deelt de hoogte- en dieptepunten van zijn tijd op het Binnenhof. Hij blikt onder andere terug op een bijzondere gebeurtenis uit 1986: als fractievoorzitter werd hij overstelpt met de boze brieven toen twee VVD'ers die werkzaam waren in de Tweede Kamer zonder zijn medeweten in de Playboy verschenen. Daarnaast vertelt hij hoe hij eigenhandig een dief heeft gevangen op het Binnenhof. Sjuul Paradijs toont Splinter hoe de liefde voor het vak de liefde op andere vlakken in de weg kan zitten. 'Als je echt wilt dat je huwelijk kapotgaat, dan moet je hier Kamerlid worden', aldus Paradijs. Daarnaast vertelt Paradijs ook een pikant verhaal over de erotische escapades op de voorzittersstoel en een uit de hand gelopen kerstborrel met striptease bij de PvdA-fractie die de voorpagina van de Telegraaf haalde.

'De kunst van het Binnenhof'

Na de uitzending is op NPO 2 Extra de spin-off 'De kunst van het Binnenhof' te zien. In deze aflevering gaat Splinter terug naar de tijd van de laatste stadhouder Willem V, die fervent verzamelaar was. Een groot deel van zijn verzameling kunstwerken en natuurhistorische objecten is in de Franse tijd gestolen door de Fransen. Helaas is slechts een deel teruggevonden... In natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden laat collectie-expert Steven van der Mije zien welke dieren - opgezet én op sterk water - ooit tot de collectie van de stadhouder behoorden. En Martine Gosselink, directeur van Mauritshuis, laat zien welke prachtige schilderijen Willem V verzameld heeft en hoe Nederland de schilderijen terugstal.

Nieuwe update

In 'Ondertussen aan de Hofvijver' - in opdracht van AVROTROS geproduceerd door IDTV - volgt presentator Splinter Chabot de renovatie van het Binnenhof op de voet. Het programma is gedurende de hele periode van de renovatie drie keer per jaar op televisie met een nieuwe uitzending. Online op avrotros.nl deelt Splinter een aantal keer per jaar een update. De eerste zeven afleveringen zijn terug te kijken via NPO Start.

'Ondertussen aan de Hofvijver', vrijdag 19 april om 22.15 uur bij AVROTROS op NPO 2. Direct aansluitend om 23.00 uur op NPO 2 Extra is 'De kunst van het Binnenhof' te zien.