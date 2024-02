Minister Geoffrey van Leeuwen bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en WNL Op Zondag met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondagm live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Minister Geoffrey van Leeuwen

Zondagmorgen is demissionair minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Geoffrey van Leeuwen te gast bij Rick Nieman. Over de humanitaire hulp aan Gaza en de handel met Afrika.

CDA-leider Henri Bontenbal

CDA-partijleider Henri Bontenbal is enthousiast over de bestseller 'Not the End of the World' van Hannah Ritchie. Volgens de politicus is het klimaatboek ‘geen doemverhaal, maar een hoopvol boek over klimaat & milieu.’

Vitens-topman Jelle Hannema

Topman Jelle Hannema van drinkwaterbedrijf Vitens is te gast bij Rick Nieman over de toekomst van de drinkwatervoorziening. Deze week werd bekend dat de bouw van 300.000 woningen op de tocht staat omdat ze mogelijk niet op de waterleiding kunnen worden aangesloten.

Componisten Anne-Maartje Lemereis en Jan-Willem Rozenboom

Componist des Vaderlands Anne-Maartje Lemereis en pianist en componist Jan-Willem Rozenboom over het belang van muziekonderwijs en het overbrengen van muziekliefde aan de nieuwe generatie.

'WNL Op Zondag', zondag 4 februari om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.