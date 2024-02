Komische en ontroerende verhalen in een nieuw seizoen 'Het Echte Leven in de Dierentuin'

Poetsgarnalen, liefdesnestjes bij de ezelspinguïns en een zoektocht naar een missende berenbal: 'Het Echte Leven in de Dierentuin' is terug!

Vanaf zaterdag 3 februari start het zesde seizoen met oude én nieuwe gezichten. Dit jaar komen de verhalen uit zowel Ouwehands Dierenpark als Diergaarde Blijdorp en reist een aantal verzorgers af naar het buitenland voor onderzoek. Een seizoen boordevol verrassingen, maar ook verdriet. Compleet onverwacht overlijdt gorilla Bokito. De groep moet nu verder zonder leider, maar hoe?

Sinds het overlijden van Bokito is de Rotterdamse gorillagroep nogal onwennig. Samen proberen ze een nieuwe weg in te slaan. Ondertussen zet bruine beer Malysh het Berenbos op stelten. Het lijkt er sterk op dat hij nog testosteron aanmaakt terwijl hij gecastreerd is. De zoektocht naar zijn missende bal begint. Dwergnijlpaard Eveline is te zwaar en moet op dieet. Maar daar lijkt Eveline het zelf niet mee eens te zijn. En reuzenpanda Wu Wen gedraagt zich ineens agressief naar dochter Fan Xing toe. Is het natuurlijke moment van afstoten daar?

Dit seizoen gaan de camera’s ook de grenzen over. Maleise beer Cindy is nooit in de boom te vinden en dat is opvallend voor deze diersoort, die bekend staat om zijn klimtalent. José van de dierentuin in Rhenen bezoekt een natuurbeschermings-project op Borneo en doet daar tegelijkertijd inspiratie op voor het klimprobleem van Cindy. Rode pandavrouw Kwina doet mee aan een onderzoek om haar soortgenoten in het wild te helpen. Janno van de dierentuin in Rotterdam gaat met het resultaat van het onderzoek naar het natuurbeschermingsproject in India en Nepal.

'Het Echte Leven in de Dierentuin'

Het leven van de dieren wordt dag en nacht vastgelegd met verborgen en vaste camera's, dichterbij dan je als bezoeker ooit komt. Gepassioneerde verzorgers vertellen wat hierachter schuilgaat: werken aan soortbehoud, natuurbescherming en wetenschappelijk onderzoek. Hartverwarmende avonturen met soms bikkelharde strijd maar ook opbloeiende relaties en nieuw leven.

'Het Echte Leven in de Dierentuin' is een coproductie van NTR en I Care Producties.

'Het Echte Leven in de Dierentuin' is vanaf zaterdag 3 februari wekelijks te zien bij de NTR op NPO 1 om 19.05 uur.