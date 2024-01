Kijk in januari naar Disney Channel en Disney XD

Marinette en Adrien moeten als geheime superhelden de stad behoeden voor het kwaad. Marinette verandert in Ladybug en Adrien wordt Cat Noir.

Maar ze weten niet wie er achter het andere masker schuil gaat. In het 'normale' leven heeft Marinette een crush op Adrien terwijl Adrien haar alleen kent als een klasgenoot.

MIRACULOUS

Vanaf 8 januari, elke maandag t.e.m. vrijdag om 17.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

MICKEY MOUSE FUNHOUSE

Mickey Mouse en zijn vrienden - Minnie, Goofy, Donald, Katrien en Pluto - hebben een nieuwe vriend! Funny, een betoverd en pratend speelhuis, neemt ze mee op avonturen naar unieke werelden die tot de verbeelding spreken.

Vanaf 13 januari, elke zaterdag en zondag om 7.30 uur op Disney Channel.

NIEUW

HAILEYS MISSIES



Hailey is een risicomijdende maar vindingrijke tiener op een missie om elk item op haar lange lijst van uitdagende - en soms onhandige - taken te volbrengen om de wereld te redden. Of ze nu elke attractie op de kermis induikt, optreedt in een musical, een zangduo herenigt of de groeiende en gecompliceerde gevoelens voor haar beste vriend Scott onder ogen moet komen. Hailey komt steeds nieuwe uitdagingen tegen om haar angsten te overwinnen en de wereld te redden.

Vanaf 13 januari, elke zaterdag en zondag om 16.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

STAR WARS: JONGE YEDI AVONTUREN

'Star Wars: Jonge Jedi-avonturen' speelt ten tijde van de Oude Republiek. De Jongelingen Kai, Lys en Nubs worden door Meester Yoda naar de planeet Tenoo gezonden om in de Jedi-tempel te worden opgeleid onder toeziend oog van Meester Zia. Samen beleven ze vele avonturen, vaak aan boord van de Crimson Firehawk van superpiloot Nash en haar droid RJ-83. Ze helpen de onderdrukten, bestrijden boze piraten, ontdekken exotische wezens maar leren bovenal wat het inhoudt om een goede vriend te zijn.

Vanaf 6 januari, elke zaterdag en zondag om 8.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

DRONERS

Ga op avontuur met Corto Mouse en Enki! Ze bundelen hun krachten in de grootste drone race ooit, genaamd 'De Walvis Cup', om hun thuis te redden van het stijgende water. Als team Tiki trotseren ze een uitdagende race vol gevaarlijke plekken, wezens en geduchte tegenstanders uit heel Terraqua.

Vanaf 15 januari, elke maandag t.e.m. vrijdag om 16.30 uur op Disney XD.

MARATHON

SECRETS OF SULPHUR SPRINGS

Griffin en zijn familie verhuizen naar het oude Tremont Hotel in de stad Sulphur Springs. De hele stad denkt dat het spookt in het hotel door de geest van een meisje met de naam Savannah, die 30 jaar geleden verdween. Wanneer Griffin en zijn beste vriendin Harper het mysterie van de verdwijning proberen op te lossen, ontdekken ze een portaal waar ze mee kunnen tijdreizen - wat leidt tot grote ontdekkingen.

Vanaf 6 januari, elke zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur op Disney XD.

FILM

LEGO DISNEY PRINCESS: AVONTUREN IN HET KASTEEL

Tiana, Vaiana, Sneeuwwitje, Rapunzel en Ariel worden naar een mysterieus kasteel ontvoerd. Ze ontdekken dat Gaston op een plan broedt om al hun koninkrijken over te nemen! De prinsessen ondernemen uiteraard actie om zijn plan tegen te werken.

Kijk 'LEGO Disney Princess: Avonturen in het Kasteel', maandag 1 januari om 17.15 uur op Disney XD.

BLOK

WAKKER WORDEN!, GROEN IN DE GROTE STAD, DE GEWELDIGE YELLOW YETI, DUCKTALES EN VIKING SKOOL

Begin de dag boordevol plezier met afleveringen van: 'Wakker Worden!', 'Groen in de Grote Stad', 'De Geweldige Yellow Yeti', 'DuckTales' en 'Viking Skool'.

Elke dag vanaf 7.00 uur op Disney XD.