'Ivo op Zondag' is terug met een nieuw seizoen

Ivo Niehe kijkt naar het leven van inspirerende kunstenaars, kiest de juiste muziek voor de zondag en zoekt het antwoord op de vraag: hoe ziet de zevende dag van de week eruit van bekende landgenoten in binnen- en buitenland?

Wat is hun ideale zondag? Ook opent hij het rijke archief van 'De TV Show'.

Dynamo, de Engelse evenknie van Victor Mids, maakt zijn comeback nadat hij vier jaar van de aardbodem was verdwenen. Henk Spaan laat zijn Franse buitenhuis zien, waar hij van de trap viel en een jaar moest revalideren. Ivo ontvangt in de studio Sanne Wallis de Vries. Zij vertelt over haar lange en grootse carrière en over haar spectaculaire rol in de klassieker Who’s afraid of Virginia Woolf. En een bezoek aan Kunsthal Rotterdam, met de tentoonstelling In Search of Humanity van Ai Weiwei, en aan het Stedelijk Museum in Alkmaar, waar de expositie Raamwerk van Fiona Tan te zien is.

'Ivo op Zondag', zondag 4 februari om 11.05 uur bij AVROTROS op NPO 1.