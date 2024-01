Dit zie je in 'Opsporing Verzocht'

Maandag waren er in Alkmaar tussen vier uur 's ochtends en half negen 's avonds drie zware explosies bij woonhuizen. Hoewel nog niet vaststaat of er een verband is, hebben de politie en het OM in Noord-Holland besloten de bewakingsbeelden rond twee van de incidenten dinsdag al in 'Opsporing Verzocht' openbaar te maken.

Het gaat om de explosies gisterochtend bij de Ruusbroechof en gisteravond aan de Olieslagerstraat.

Man steekt rivaal (24) vlakbij hart en in long

In de nacht van 9 op 10 september speelde zich een bijna fataal steekincident af voor het Onze Lieve Vrouw Gasthuis-West in Amsterdam. Op camerabeelden is te zien hoe een jonge man afstormt op het 24-jarige slachtoffer die hij meteen drie maal zou steken met een mes. Het slachtoffer werd gestoken in zijn long en bij zijn hart en overleefde dat vermoedelijk alleen omdat hij direct naar de Spoedeisende Hulp kon vluchten voor hij bewusteloos raakte.

Zwartrijder slaat vrouw ziekenhuis in

In Capelle aan den IJssel is een vrouw zwaargewond geraakt, nadat ze tegen de grond werd geslagen door een zwartrijder. De man, die net als de vrouw en haar echtgenoot op station De Terp uitstapte, glipte met het echtpaar door de poortjes. Toen de echtgenoot daar een opmerking over maakte, begon de dringend gezochte man te slaan.

Onderneemster in Zutphen strijdlustig na brandstichting

Op 7 oktober ging een groot bedrijfspand aan de Brinkhorst in Zutphen in vlammen op.

Uit camerabeelden blijkt dat een brandstichter actief was. Vanavond meer details en beelden van de dader en een interview met één van de huurders van het pand. Deze vrouw en haar partner raakten vrijwel de hele voorraad van hun 25 webwinkels kwijt, maar besloten niet bij de pakken neer te zitten.

Mysteries rond dood man (39) in Leidschendam

Op 21 december werd langs een fietspad in een park in Leidschendam een overleden man ontdekt. De politie heeft nog dringende vragen over onder meer de kussens die bij zijn lichaam werden gevonden en zoekt nog een aantal getuigen.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 30 januari om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.