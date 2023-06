Dit zie je in juli op Disney Channel en Disney XD

Foto: Disney Channel - © The Walt Disney Company Benelux 2022

Een jongetje en zijn pratende brandweerauto werken samen met hun vrienden om iedereen in de buurt te helpen met hun problemen, groot of klein.

Of ze nu een jonge auto redden die vastzit in een boom, zoekgeraakte puppy's opsporen of hun buren helpen met het inslaan van noodvoorraden tijdens een stroomstoring, de Vuurvriendjes helpen iedereen!

Vanaf 1 juli, elke zaterdag en zondag om 8.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

THE VILLAINS OF VALLEY VIEW

Als de tiener superschurk Havoc in opstand komt tegen de leider van alle schurken, dreigt hij haar familie te verwoesten. Havoc en haar familie zijn hierdoor gedwongen om hun identiteit te veranderen en onder te duiken in een voorstad in Texas. Met de hulp van het altijd blije buurmeisje Hartley, moeten Havoc (nu Amy) en de rest van haar familie hun krachten verbergen en hun schurkenstreken achter zich laten. Ze moeten doen waar ze hun hele leven tegen gevochten hebben... goed zijn.

Vanaf 2 juli, elke zondag om 20.30 uur op Disney Channel.

MARATHON

MIRACULOUS WEEKEND

Marinette en Adrien zijn geheime superhelden en beschermen samen de stad tegen het kwaad. Marinette verandert in Ladybug en Adrien wordt Cat Noir, maar ze weten niet van elkaar wie er achter het andere masker schuil gaat. In het 'normale' leven heeft Marinette een crush op Adrien terwijl Adrien haar alleen kent als klasgenoot.

Vanaf 8 juli elke zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur op Disney Channel.

MARATHON

PHINEAS AND FERB

Het is zomervakantie en de stiefbroers Phineas en Ferb besluiten van elke dag een avontuur te maken. Van angstaanjagend grote achtbanen tot het opsoren van Frankensteins hersenen niks is hun te gek. Ondertussen leidt het simpele vogelbekdier een dubbelleven als geheim 'Agent P' en gaat hij de strijd aan met de kwaadaardige dr. Doofenshmirtz om de wereld te redden.

Vanaf 3 juli, elke maandag t/m vrijdag vanaf 10.00 uur op Disney Channel.

DE GEWELDIGE YELLOW YETI

De 12-jarige surferjongen Osmo en zijn vader verhuizen van het strand naar hun verre familie in het eigenzinnige stadje Winterton, waar het altijd sneeuwt en monsters ten strengste verboden zijn. Osmo en zijn dappere nicht Rita sluiten een onwaarschijnlijke vriendschap met een torenhoge gele yeti genaamd Gustav, die een gigantische grapjas is. Samen beleven ze lachwekkende avonturen in hun bevroren huis. Ondertussen moeten ze Gustav verborgen weten te houden voor Osmo's monsterverachtende oom, burgemeester Chrome.

Vanaf 3 juli, elke maandag t/m vrijdag vanaf 16.00 uur op Disney XD.

KICK BUTTOWSKI

Kick Buttowski is een buitengewoon kind in de gewoonste stad op aarde. Met een klein lichaam en enorme moed wil hij de grootste waaghals ter wereld worden. Als het leven een obstakel opwerpt, moet hij daar overheen springen!

Van 3 t/m 7 juli, maandag t/m vrijdag vanaf 11.00 uur op Disney XD.

DUCKTALES

Kwik, Kwek en Kwak ontdekken samen met Webby, de kleindochter van mevrouw Baktaart allerlei geheimen uit Dagobert's veelbewogen verleden. Dit brengt hun op avontuurlijk tochten over de hele wereld!

Van 10 t/m 14 juli vanaf 11.00 uur op Disney XD.

GROEN IN DE GROTE STAD

Volg de doldwaze avonturen van de 10 jarige Cricket Groen. Een vrolijke en ondeugende plattelandsjongen die met zijn knotsgekke familie naar de grote stad verhuist. Door Cricket's aanstekelijke enthousiasme maakt hij de meest epische dingen mee en verovert hij de harten van zijn nieuwe stadsgenoten!

Vanaf 17 juli t/m 21 juli vanaf 11.00 uur op Disney XD.