Dit zie je in februari op Disney Channel en Disney XD

'Star Wars: Jonge Jedi-avonturen' speelt ten tijde van de Oude Republiek. De Jongelingen Kai, Lys en Nubs worden door Meester Yoda naar de planeet Tenoo gezonden om in de Jedi-tempel te worden opgeleid onder toeziend oog van Meester Zia.

STAR WARS: JONGE YEDI AVONTUREN

Samen beleven ze vele avonturen, vaak aan boord van de Crimson Firehawk van superpiloot Nash en haar droid RJ-83. Ze helpen de onderdrukten, bestrijden boze piraten, ontdekken exotische wezens maar leren bovenal wat het inhoudt om een goede vriend te zijn.

Vanaf 17 februari, elke zaterdag en zondag om 8.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

HAMSTER & GRIETJE

Grietje Grant-Gomez en haar hamster ‘Hamster’ krijgen superkrachten van aliens en de grote verantwoordelijkheid om ‘helden op aarde’ te zijn! Grietje’s tienerbroer Kevin is overgeslagen door de aliens en blijft een ‘vriend van superhelden’. Hij is echter vaak de hersens achter iedere missie! Terwijl Hamster & Grietje hun identiteit geheim proberen te houden, redden ze de wereld van de ene na de andere superboef!

Vanaf 12 februari, elke maandag t/m vrijdag om 15.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

MYSTERY LANE

Er gebeuren vreemde dingen in Londen. Slechts één dier is in staat om die raadsels - die grenzen aan het bovennatuurlijke - het hoofd te bieden: een hamsterdetective genaamd Clever. Ze is namelijk gezegend met een wonderbaarlijk gevoel voor observatie. Maar soms gaat het niet zoals gepland... Dan kan ze rekenen op haar heethoofdige broertje Bro, die altijd klaar staat om risico's te nemen en tegenstanders aan te vallen die veel groter zijn dan hijzelf.

Vanaf 5 februari, elke maandag t/m vrijdag om 19.00 uur op Disney Channel.

NIEUW

KNABBEL EN BABBEL PARK LIFE

Kleine vriendjes, grote avonturen. Knabbel en Babbel, twee wangzakeekhoorns, beleven samen de spannendste avonturen in een stadspark wat soms leidt tot de grootste problemen.

Vanaf 5 februari, elke maandag t/m vrijdag om 18.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

JONGEN MEISJE HOND KAT MUIS KAAS

'Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas' is een komische animatie-serie over een samengestelde familie; met vader’s zonen (een jongen, een hond en een muis) en moeder’s dochters (een meisje, een kat en een stuk antropomorfe kaas). Het chaotische gezin leert samen te leven onder één dak. Ieder lid is vreemd op zijn of haar eigen manier, dus meestal lopen de zaken uit de hand. Uiteindelijk zullen ze ondanks hun verschillen bewijzen dat ze een familie zijn.

Vanaf 12 februari, elke maandag t/m vrijdag om 15.30 uur op Disney XD.

MARATHON

POKÉMON DAG

Vier samen met jouw vrienden, 'Pokémon Dag' op Disney XD!

Ash en zijn gele huisdier Pikachu verkennen een wereld vol krachtige wezens waarmee ze de spannendste avonturen beleven!

Kijk naar de extra lange Pokémon marathon op dinsdag 27 februari vanaf 07.00 op Disney XD.

MARATHON

PHINEAS & FERB en GROEN IN DE GROTE STAD

Geniet tijdens deze marathon boordevol afleveringen van 'Phineas & Ferb' en 'Groen in de Grote Stad'.

Het is zomervakantie en stiefbroers Phineas en Ferb besluiten van elke dag een avontuur te maken, van dood tartende achtbanen tot surfen tot het opsporen van Frankensteins hersenen. Ondertussen leidt het simpele vogelbekdier een dubbelleven als geheim 'Agent P' en gaat de strijd aan met de kwaadaardige dr. Doofenshmirtz om de wereld te redden.

Op naar de grote stad voor een straatrace met Cricket, een theepartijtje met Tilly en een episch familiegevecht om de laatste donut. Als je bij de familie Groen bent, kan er van alles gebeuren!

Vanaf 12 februari t/m 23 februari elke maandag t/m vrijdag vanaf 11.00 uur op Disney XD.

BLOK

WAKKER WORDEN!, GROEN IN DE GROTE STAD, DE GEWELDIGE YELLOW YETI, DUCKTALES EN VIKING SKOOL

Begin de dag boordevol plezier met afleveringen van: 'Wakker Worden!', 'Groen in de Grote Stad', 'De Geweldige Yellow Yeti', 'DuckTales' en 'Viking Skool'.

Elke dag vanaf 7.00 uur op Disney XD.