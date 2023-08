Dit hebben de Disney Channels in september in petto

Marinette en Adrien zijn geheime superhelden en beschermen samen de stad tegen het kwaad. Marinette verandert in Ladybug en Adrien wordt Cat Noir, maar ze weten niet van elkaar wie er achter het andere masker schuil gaat.

In het 'normale' leven heeft Marinette een crush op Adrien terwijl Adrien haar alleen kent als klasgenoot.

'Miraculous', vanaf 4 september elke maandag t/m vrijdag om 17.00 uur op Disney Channel.

NIEUW

KIFF

Deze nieuwe serie volgt Kiff, een optimistische eekhoorn vol levenslust. Ze gaat op ontelbare avonturen in haar stad, samen met haar geweldige konijnenvriend; Barry. In een wereld waar dieren en vreemde magische wezens samen leven, proberen Kiff & Barry zich staande te houden. Het duo komt voor veel uitdagingen te staan op het gebied van school, relaties en hun vaak excentrieke gemeenschap.

Vanaf 4 september, elke maandag t/m vrijdag om 16.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

MARVEL MOON GIRL AND DEVIL DINOSAUR

In Marvel Moon Girl and Devil Dinosaur maak je kennis met het 13-jarige meisje, Lunella Lafayette, ook wel bekend als het slimste meisje ter wereld. Nadat ze per ongeluk een tien ton wegende T-Rex, Devil Dinosaur, in het hedendaagse New York City heeft gebracht via een Tijdvortex, werkt het duo samen om de Lower East Side van de stad te beschermen tegen gevaar. Ze maken korte metten met verschillende boeven, en worstelen ook nog met de verwachtingen van het gezinsleven, school, dinosaurusverzorging en superheld zijn.

Vanaf 4 september, elke maandag t/m vrijdag om 16.00 uur op Disney Channel.

NIEUW AFLEVERINGEN

JONGEN MEISJE HOND KAT MUIS KAAS

'Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas' is een komische animatie-serie over een samengestelde familie; met vader’s zonen (een jongen, een hond en een muis) en moeder’s dochters (een meisje, een kat en een stuk antropomorfe kaas). Het chaotische gezin leert samen te leven onder één dak. Ieder lid is vreemd op zijn of haar eigen manier, dus meestal lopen de zaken uit de hand. Uiteindelijk zullen ze ondanks hun verschillen bewijzen dat ze een familie zijn.

Vanaf 4 september, elke maandag t/m vrijdag vanaf 15.30 uur op Disney XD.

MARATHON

DE GEWELDIGE YELLOW YETI

De 12-jarige surferjongen Osmo en zijn vader verhuizen van het strand naar hun verre familie in het eigenzinnige stadje Winterton, waar het altijd sneeuwt en monsters ten strengste verboden zijn. Osmo en zijn dappere nicht Rita sluiten een onwaarschijnlijke vriendschap met een torenhoge gele yeti genaamd Gustav, die een gigantische grapjas is. Samen beleven ze lachwekkende avonturen in hun bevroren huis. Ondertussen moeten ze Gustav verborgen weten te houden voor Osmo's monsterverachtende oom, burgemeester Chrome.

Vanaf 9 september, elke zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur op Disney XD.

MARATHON

BACK TO SCHOOL

Deze Back To School marathon zit boordevol afleveringen van 'Jongen Meisje hond Kat Muis Kaas', 'Viking Skool', 'Groen in de Grote Stad' en 'Droners'.

Vanaf 4 september, elke dag vanaf 14.00 uur op Disney XD.