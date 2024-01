'Close Up: The Proof of the Pudding' op NPO 2

Architect Herman Hertzberger (1932) is een van Nederlands beroemdste architecten. In 'Close Up: The Proof of the Pudding' laten documentairemakers Patrick Minks en Jaap Veldhoen het transformatieproces zien van zijn meest iconische gebouw 'Centraal Beheer' in Apeldoorn uit 1972.