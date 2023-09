'3DOC: Het Leven Is Niet Kort Genoeg': een ode aan onverwoestbare vriendschap

In iedere groep vrienden is er altijd wel eentje; die ene die niet kan stoppen, die doorgaat als de anderen al naar huis zijn en die steeds grenzelozer gedrag vertoont.

Hoe is het om beste vrienden te zijn met iemand die een zelfdestructieve instelling heeft? Kun je daar als vriend iets in betekenen of is dat onbegonnen werk? De Groningse Joey Benistant (33) maakt al vanaf de brugklas Jackass-achtige video’s met zijn vrienden, waarin ze elkaar uitdagen tot de meest maffe stunts. Matthijs, die daar steeds verder in gaat, pakt in die video’s steeds meer de hoofdrol. De intieme beelden en bizarre stunts uit Joey’s archief worden afgewisseld met gesprekken waarin de vrienden hun verleden en de vriendschap proberen te reconstrueren, want de grappige stunts hebben ook een keerzijde. Joey ziet zijn beste vriend Matthijs verdwalen in drank- en drugsgebruik maar ook op die donkere momenten blijft Joey zijn boezemvriend opzoeken én filmen. Dus ook als hij in 2019 bij Matthijs aan de deur verschijnt en zijn grootste angst werkelijkheid wordt. Kort daarna neemt hij het besluit om met het filmmateriaal van hun jeugd een documentaire te maken. Het resultaat is een uniek tijdsdocument over vriendschap, lust for life en de grenzen die er aan die eigenschap kleven.

De maker Joey groeide op in het MTV-tijdperk. Hij is dan ook als geen ander thuis in de montage stijl van deze tijd: ruwe beelden, animaties, en snelle montage. Matthijs schreef veel en verbind de film met fragmenten uit zijn dagboek.

Joey: 'Met Matthijs heb ik ongelofelijk veel mogen lachen. De mooie herinneringen overschaduwen de mindere. Ik hoop met deze documentaire een eerbetoon te brengen aan één van de mooiste mensen uit m’n leven. Matthijs, het is dan eindelijk gelukt vriend, we komen op televisie!'

'3Doc: Het leven is niet kort genoeg' is een coproductie van BNNVARA en Hollandse Helden. De documentaire is genomineerd voor de NFF debuutcompetitie en voor Gouden Kalf in de categorie korte documentaire.

'3DOC: Het Leven Is Niet Kort Genoeg', woensdag 27 september om 21.55 uur bij BNNVARA op NPO 3.