Francine Oomen is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Francine Oomen is vooral bekend van haar succesvolle reeks 'Hoe overleef ik…' boeken die menig puber door moeilijke jaren sleepten.

Inmiddels is er ook een deel voor de dolende twintiger. In 2019 verscheen haar graphic novel over intergenerationeel trauma en heling. Het gaat over patronen en hoe die te doorbreken. Over kijken, en wegkijken. Francine kende een onveilige jeugd en werd slachtoffer van seksueel misbruik. Met intergenerationeel trauma als uitgangspunt voert zij met Özcan een openhartig en indringend gesprek.

'De Geknipte Gast', vrijdag 25 oktober om 21.05 uur bij BNNVARA op NPO 2.