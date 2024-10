'Heb jij die nu net zonder verdoving genaaid?': verpleegster haalt het zware geschut boven in 'De Haven'

Van riggers en kapiteinen tot douaniers en duikers: meer dan 72.000 gepassioneerde mensen werken in de haven van Antwerpen-Brugge, waar ze de meest uiteenlopende jobs uitvoeren.

Zo ontfermt verpleegster Julie zich in het medisch centrum aan Kaai 142 over zeelieden en havenarbeiders met allerlei kwetsuren, die ze bijna onvermijdelijk oplopen in de haven. Zo verzorgt ze een havenarbeider met een hoofdwonde, waarvoor ze het zware geschut bovenhaalt. Verpleegster zijn in de haven? Het is een job apart.

