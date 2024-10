Gefrustreerde Axel kan erfenis van 1 miljoen euro niet verdelen in 'Erfgenaam Gezocht'

De frustraties van Axel Daeseleire lopen hoog op in een nieuwe aflevering van 'Erfgenaam Gezocht bij VTM. In de zaak van de Brabantse Jacqueline, ook wel bekend als 'Kiki' Broekmans, heeft Axel eindelijk erfgenamen gevonden.

Maar tot zijn grote teleurstelling kan hij de nalatenschap van zo’n 1 miljoen euro niet verdelen. Alle nog levende erfgenamen zijn familieleden voorbij de vierde graad en die hebben geen recht op de erfenis. 'Je meent het niet. Ik word hier onnozel van. Dat is de tweede keer dat me dat overkomt. Het gaat om een mega erfenis en ik mag ze niet uitdelen', reageert Axel gefrustreerd. 'Voor wie of wat dan wel? Ik ga mailen, want ik wil weleens een deftige uitleg krijgen waarom dat stopt op de vierde graad. Mag het nog gaan naar de mensen met wie je verwant bent?'

'Erfgenaam Gezocht', woensdag 23 oktober om 21.15 uur op VTM.