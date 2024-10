Vrijdag in 'Meldpunt': criminelen misbruiken gezichten in nepadvertenties

Criminelen gebruiken betrouwbare gezichten van nietsvermoedende burgers om daarmee in nepadvertenties producten aan te bieden. Zodra er betaald is, wordt er niets opgestuurd en wordt de echte persoon op de foto door gedupeerden aangesproken. Wat kun je hier tegen doen?

Het gezicht van Ankie Maessen wordt misbruikt in advertenties op Facebook. Met haar foto is een nepprofiel aangemaakt onder de naam van Yvonne Beerkens. Het nepprofiel verkoopt opblaasbare jacuzzi’s en boormachines, maar levert die niet. Gedupeerden zoeken Ankie Maessen online op en melden dat ze door haar zijn opgelicht. Mevrouw Maessen is boos, vooral nadat de politie haar aangifte van identiteitsfraude weigert op te nemen en Facebook het desbetreffende nepprofiel niet wil verwijderen.

Ook bekende Nederlanders herkennen dit probleem. Het gezicht van MAX-presentatrice Janny van der Heijden wordt gebruikt bij de verkoop van afslankpillen en zogeheten Gummy Beertjes. Ze maakte er de podcast Gestolen Gezicht over. 'Meldpunt' spreekt ook Liesbeth van Rossum, hoogleraar obesitas in het Erasmus MC in Rotterdam. Een nepprofiel op Facebook gebruikt haar naam en foto’s om afslankarmbanden aan te prijzen. Wat kun je doen als jouw gezicht wordt misbruikt in nepadvertenties? Elles de Bruin bespreekt het in de studio met advocaat Nienke de Bruijn en Henrique van Huisstede van het cybercrimeteam van Politie Midden-Nederland.

En verder: senioren op AI-cursus

De kranten staan vol over de gevaren van artificiële intelligentie, kortweg AI. Je zou bijna vergeten dat AI behalve een vloek ook een zegen is, want het biedt veel kansen, bijvoorbeeld voor ouderen die minder digitaal vaardig zijn. Zo kun je via apps met kunstmatige intelligentie brieven laten controleren en verbeteren en reizen laten voorbereiden. Met de spreekfunctie kun je de strijd tegen eenzaamheid aangaan. Trendwatcher Vincent Everts geeft een lesje AI aan senioren. In de studio praat Elles de Bruin erover met AI-specialist Maarten Sukel.

'Meldpunt', vrijdag 25 oktober om 19.50 uur bij Omroep MAX op NPO 2.