Sergio Herman geeft Dries Mertens een lesje tafel dekken in 'Sergio Over De Grens'

In 'Sergio Over De Grens' heeft sterrenchef Sergio Herman zijn bekend gezelschap - Tom Waes, Matteo Simoni, Dries Mertens, Mathieu Terryn, Maaike Cafmeyer, Frank Lammers en Dina Tersago - samengebracht aan tafel op het zonnige Ibiza.

Nu iedereen gearriveerd is, kan het feest echt beginnen. Sergio, bijgestaan door souschef Tom, staat voor de uitdaging om zeven verrukkelijke gerechten te bereiden, elk geïnspireerd op de zeven reizen die hij dit seizoen zal maken met elk van zijn gasten. Terwijl Sergio gas geeft in de keuken, kunnen zijn gasten ontspannen. Of toch sommigen… Dries besluit de tafel dekken, maar niet zonder de nodige aanwijzingen van de chef himself. 'Dries, het moet goed zijn. Dit bord moet mooi in het midden staan', klinkt het. 'Meneer heeft eisen', lacht Dries. Ondertussen zorgen Frank en Tom voor wat humoristisch commentaar vanuit het zwembad...

Zodra iedereen aan tafel zit, serveert Sergio zijn verrukkelijke creaties. Een tafel vol met hoogtepunten van de komende reizen, waaronder salade Pantelleria met kappertjes, köfte uit Istanbul, ceviche van tonijn uit Madeira en brioche met kippenlever, als eerbetoon aan de township in Zuid-Afrika. Daarna volgen Zwitserse polenta flatbread met kaas en zeebaars in zoutkorst met schelpjes in kokoscurry, als knipoog naar Costa Rica. Het dessert vormt een ode aan IJsland met meringue van drop en chocolade. Het belooft een onvergetelijke avond te worden, gevuld met mooie herinneringen aan schitterende reizen.

'Sergio Over De Grens', dinsdag 16 januari om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.