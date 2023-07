Ontdek wat de Disney Channels deze maand te bieden hebben!

De dolkomische en immens populaire boeken serie van Jeff Kinney komt tot leven in de splinternieuwe 'Het leven van een loser' film.

Volg de hilarische en desastreuze avonturen van de schriele maar ambitieuze Greg Heffley. Hij probeert zich een weg te banen door een van de engste ervaringen in het leven: de middelbare school. Greg doet er alles aan om het leven na de basisschool vol te houden. Zijn dagelijkse leven zit vol pestkoppen en jonge tienermeisjes die de gangen bevolken. Ondanks zijn pogingen om erbij te horen voelt hij zich nog steeds onzichtbaar, maar hij leert al snel wat de waarde van echte vriendschap is.

FILM

HET LEVEN VAN EEN LOSER

Vrijdag 11 augustus om 15.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

VIKING SCHOOL

Viking Skool heeft de allerbeste vikings opgeleid om toekomstige leiders te zijn. Tieners Ylva, Erik en Arni zijn drie vrienden die bij elkaar zijn gebracht op Viking Skool. Ze zijn nog ver van echte Vikingen. Samengebonden door hun status als buitenbeentje, zal hun vriendschap alleen maar groeien als ze de uitdagingen aangaan die hen te wachten staan. Onze drie helden zullen laten zien hoe een waar vikinghart en ziel eruitzien. Ze zullen ons laten zien dat moedig zijn niet makkelijk is, maar wel nodig. Dat loyaliteit belangrijk is, maar eerlijkheid nog belangrijker, en dat vriendschap de rode draad door het leven is.

Vanaf 28 augustus, elke maandag t.e.m. vrijdag om 18.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

JONGEN MEISJE HOND MUIS KAT KAAS

'Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas' is een komische animatie-serie over een samengestelde familie; met vader’s zonen (een jongen, een hond en een muis) en moeder’s dochters (een meisje, een kat en een stuk antropomorfe kaas). Het chaotische gezin leert samen te leven onder één dak. Ieder lid is vreemd op zijn of haar eigen manier, dus meestal lopen de zaken uit de hand. Uiteindelijk zullen ze ondanks hun verschillen bewijzen dat ze een familie zijn.

Vanaf 14 augustus, elke maandag t.e.m. vrijdag 17.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

HAMSTER EN GRIETJE

Grietje Grant-Gomez en haar hamster ‘Hamster’ krijgen superkrachten van aliens en de grote verantwoordelijkheid om ‘helden op aarde’ te zijn! Grietje’s tienerbroer Kevin is overgeslagen door de aliens en blijft een ‘vriend van superhelden’. Hij is echter vaak de hersens achter iedere missie! Terwijl Hamster & Grietje hun identiteit geheim proberen te houden, redden ze de wereld van de ene na de andere superboef!

Vanaf 21 augustus, elke maandag t.e.m. vrijdag om 16.00 uur op Disney Channel.

NIEUW

STAR WARS: JONGE JEDI AVONTUREN

'Star Wars: Jonge Jedi-avonturen' speelt zich af in de tijd van de Oude Republiek. De Jongelingen Kai, Lys en Nubs worden door Meester Yoda naar de planeet Tenoo gezonden. Hier worden ze in de Jedi-tempel opgeleid onder toeziend oog van Meester Zia. Samen beleven ze vele avonturen, vaak aan boord van de Crimson Firehawk van superpiloot Nash en haar droid RJ-83. Ze bestrijden boze piraten, helpen de onderdrukten, ontdekken exotische wezens en als belangrijkste leren ze wat het inhoudt om een goede vriend te zijn.

Vanaf 5 augustus, elke zaterdag om 8.30 uur op Disney Junior.

NIEUWE AFLEVERINGEN

PUPPY VRIENDJES

Bingo en Rolly zijn twee puppy broertjes die houden van plezier maken en hebben altijd zin in een avontuur! Een nieuwe puppy genaamd Keia gaat mee op pad. Of ze nu hun baasje Bob helpen of een vriend in nood, hun 'puppytastische' missies leiden de pups de hele buurt door, en zelfs de wereld rond! Waar ze ook naartoe gaan, Bingo en Rolly weten dat het leven veel spannender en gekker is met je beste vriend en broertje aan je zijde.

Zaterdag 5 en zondag 6 augustus om 17.30 uur op Disney Junior.

SUMMER FUN MET BLUEY

Bluey neemt je mee op haar zomer avonturen. Ze gaat kamperen onder de sterren, beleeft van alles op het strand en gaat op zoek naar onderwaterschatten. Bluey beleeft een heerlijke zomer met haar familie en beste vrienden.

Vanaf 21 augustus, elke maandag t.e.m. vrijdag om 11.00 uur op Disney Junior.

ALICE'S ZOETE ZOMER

Alice bakt deze zomer magische cakejes die je laten vliegen, broodjes die grappig smaken en ijsjes die je non-stop laten dansen. Spendeer de zomer samen met Alice en haar vrienden in de bakerij voor de zoetste zomer avonturen.

Vanaf 7 augustus, elke maandag t.e.m. vrijdag om 12.30 uur op Disney Junior.