Laura Tesoro en de jury bijten de spits af in 'Starstruck'-finale met 'I'm so Excited'

De afgelopen weken stonden maar liefst 72 artiesten op het grote 'Starstruck'-podium. 12 van hen wisten zich te plaatsen voor de finale op vrijdag 19 januari om 20u35 bij VTM, waar ze allemaal strijden voor die ene titel: winnaar of winnares worden van Starstruck!

Om de show te openen brengen host Laura Tesoro en juryleden Bart Kaëll, Nathalie Meskens, Guga Baúl en Nora Gharib samen het nummer ‘I’m So Excited’ van The Pointer Sisters.

En òf ze excited zijn. Guga Baúl: 'Het talent dat ik de voorbije weken heb gezien bij 'Starstruck' was stuk voor struck topniveau'. Ook Nathalie Meskens’ mond viel meermaals open: 'Ik zag hier mindblowing goede acts, en in deze finale komen die allemaal samen. Dat gaat vuurwerk geven'.

In deze slotshow passeren de grootste sterren met de grootste hits, gebracht door de 12 finalisten. Zij mogen met een solo-optreden nog één keer bewijzen dat ze hun muziekidool als de beste kunnen imiteren. De looks, de stem, de houding, werkelijk élk detail telt.

De 35-jarige Benjamin uit Antwerpen hangt als cabin crew member meestal ergens hoog in de lucht, maar op vrijdag 19 januari staat hij stevig met beide voetjes op het podium als Robbie Williams, met ‘Let Me Entertain You’.

Singer-songwriter Anne-Laure (29, Godinne) zette als Alicia Keys al eerder de tent in lichterlaaie en brengt nu een dikke hit met de nodige power: ‘Girl On Fire’. Maar ook studente marketing Aurora (24, Sint-Niklaas) weet als Céline Dion hoe ze publiek en jury moet bespelen. Kippenvel verzekerd met Aurora’s versie van ‘My Heart Will Go On’.

Sonny, de 36-jarige zanger uit Gent, liet zijn kin bijna helemaal kaal scheren om zich om te toveren tot zijn favoriete poplegende. Zijn snor moest wél blijven staan, want die heb je nu eenmaal nodig om Freddie Mercury te zijn. ‘We Are The Champions’: het is nog altijd de ultieme meezinger tijdens sportwedstrijden en met een beetje geluk wordt Sonny vrijdagavond zélf kampioen.

Musicalactrice Joke (31, Zwijndrecht) ruilt haar Nederlandse tongval in voor een Kempisch accent en wil, zo zegt ze zelf, net als Natalia meer ballen aan haar lijf kweken. Met ‘I Want You Back’ hoopt ze de jury en het publiek te overtuigen, maar daarbij krijgt ze stevige concurrentie van onder andere twee andere powervrouwen. Maureen (52, Wuustwezel), die muziektherapie geeft in een psychiatrische instelling, wordt misschien wel ‘Simply The Best’ als ze een waanzinnige Tina Turner neerzet. En de 43-jarige magazijnmedewerkster Floridel uit Deurne toont dat ze tonnen lef heeft wanneer ze de klassieker ‘I Will Always Love You’ probeert te brengen zoals de enige echte Whitney Houston dat ooit deed. Flori was de hele week erg ziek en kon tot gisteren geen noot uitbrengen. Kan haar stem het aan?

In de allereerste 'Starstruck'-show moest Raphaël (21, Arlon) de rebel in zichzelf loslaten. Zo werd hij voor één avond de flamboyante leadzanger Damiano van de band Måneskin, en de student Business engineering aan Solvay Brussel heeft dat zò overtuigend gedaan dat het publiek hem absoluut wilde terugzien in de finale. De titel van zijn song betekent in het Nederlands zoiets als ‘Zwijg en gedraag je’, maar tijdens de finale zingt Raphaël het origineel in het Italiaans: ‘Zitti e buoni’.

Moest er een award bestaan voor meest kleurrijke figuur van de avond, ging die sowieso naar ex-'Idool' en huidig sales- en marketingmanager Wouter (39, Massenhove), die opnieuw in de huid kruipt van de legendarische Elton John, niet vies van een vleugje glitter, glam en pluimen, veel pluimen. Tijdens ‘Crocodile Rock’ transformeert de studio in een ware jungle.

Leen, de 23-jarige leerkracht Engels en Nederlands uit Dendermonde, deed jurylid Nora Gharib huilen tijdens haar eerste optreden als popsensatie Billie Eilish. Kan ze ook tijdens de finale ontroeren met ‘No Time To Die’?

Paaldansdocente, zangeres, danseres en muzikante Caroline (50, Geraardsbergen) is een perfectioniste, dus dat heeft ze sowieso gemeen met haar grote idool Madonna. Met haar versie van ‘Like a Prayer’ wil ze opnieuw bewijzen dat zij haar kan imiteren als geen ander.

En tot slot is er de Bruno Mars van de Lage Landen. Overdag vult Steven (27, Berchem) de rekken van de supermarkten, maar ‘s avonds is hij baas op het podium. Nathalie Meskens noemde hem “misschien wel de potentiële winnaar van het programma”. Kan hij zijn favorietenrol waarmaken? Steven probeert het met ‘Locked out of Heaven’.

Wie zet de beste imitatie neer en wint deze eerste editie van 'Starstruck'? De snelste manier om het te weten te komen? Kijk naar de finale, vrijdag 19 januari om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO.