Jonge ondernemer Kenny laat niemand onberoerd in 'Met Vier in Bed'

In een nieuwe aflevering van 'Met Vier in Bed' worden de duo's omvergeblazen door de gastvrijheid van Kenny in zijn indrukwekkend kasteel Ter Rijst in Pepingen.

De jonge uitbater werkt al van zijn vijftiende in de horeca, maar dat was niet altijd even gemakkelijk. De coronaperiode stelde hem voor een stevige uitdaging. 'Daarvoor ging mijn leven fantastisch, maar dan wordt er opeens hard geschud aan die boom', vertelt een emotionele Kenny. 'Ik kom van letterlijk niks. Toen ik 18 jaar was ben ik alleen gaan wonen. Ik heb dag en nacht gewerkt om te staan waar we nu staan.'



'Met Vier in Bed', woensdag 26 juli om 21.45 uur bij VTM.