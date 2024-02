Grandioos slotakkoord voor 'Maestro Degand'

In de afgelopen vier weken zagen we acteur Stefaan Degand zich voorbereiden op zijn grote droom: de vierde van Johannes Brahms dirigeren met het Belgian National Orchestra in Bozar.

Zijn ambities zijn torenhoog want de vierde symfonie van Johannes Brahms is niet alleen een absoluut hoogtepunt van de Westerse muziekgeschiedenis, maar het is ook een erg complex werk voor 80 muzikanten. ​ En het duurt bijna drie kwartier.

In aflevering 5 maakt Stefaan zijn grote droom waar.

Aflevering 5

De hoofdbrok van de vijfde aflevering speelt zich af in Bozar. Stefaan zit drie dagen op hotel in Brussel, om zich volledig en ongestoord te kunnen focussen op de repetities in de dagen voor het concert. Drie grote blokken van anderhalf uur krijgt Stefaan voor het 'voor echt' is. Stefaan is doodzenuwachtig voor de eerste repetitie, de eerste keer met het Belgian National Orchestra. Gelukkig zijn de muzikanten vriendelijk en stellen ze hem zo veel als mogelijk op zijn gemak. Coach Pascale en chef-dirigent van het orkest Antony Hermus zijn er ook bij om Stefaan te helpen. De repetities lopen goed maar het is zo vermoeiend dat Stefaan achteraf bijna in slaap valt in zijn loge.

De dag van het concert zelf wordt Stefaan geleefd. De dag begint met een generale repetitie, meteen de eerste keer dat Stefaan de hele symfonie in een keer doorspeelt. Opnieuw is hij na deze 45 minuten helemaal kapot en gaat hij terug naar zijn hotel om te slapen. Dan, in de vooravond van zaterdag 27 januari, vertrekt Stefaan naar Bozar. Hij wil zo weinig mogelijk mensen zien voor het concert, alleen zijn geliefde Elien en dochter Mila komen even naar de loge met een cadeautje. En ook kleermaker Aravinda Rodenburg komt met het helemaal afgewerkte maatpak naar Bozar.

En dan is het wachten tot Stefaan naar het podium wordt geroepen, terwijl de zaal helemaal volloopt met 2000 enthousiaste muziekliefhebbers...

'Maestro Degand' is een programma van Borgerhoff & Lamberigts voor VRT CANVAS. De reeks kwam tot stand dankzij de Tax Shelter-maatregel.

'Maestro Degand', woensdag 7 februari om 21.20 uur op VRT CANVAS en VRT MAX.