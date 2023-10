Een lederen vest met een verhaal in 'De Repair Shop'

Foto: Eén - © VRT 2022

Sofies broer vertrok in 1974 op zijn allerlaatste motortocht. Een gehavende lederen vest is een van de weinige tastbare dingen die zijn herinnering nog in leven houdt.

Een herstelling die lederexpert John nauw aan het hart ligt. Elke heeft haar handen vol met een zieke koekoek en Sam worstelt met een hardnekkige 100 jaar oude tuba.

'De Repair Shop', maandag 30 oktober om 21.50 uur op VRT 1.