Dit zie je deze week in 'Thuis'! - FINALEWEEK!!

Maandag 26 juni 2023 - aflevering 5471

Vince krijgt de wind van voren. Voor Silke en Niels is het een belangrijke dag. Waldek lost zijn schuld in. Bob trekt te snel conclusies. Het afscheid van Joren komt dichterbij. Peter slaat met zijn vuist op tafel.

Dinsdag 27 juni 2023 - aflevering 5472

Ilias komt tot een zwaar besef. Veerle keert nog eens terug naar huis voor een speciale gelegenheid. Tom is onder de indruk van Karin haar acties.

Woensdag 28 juni 2023 - aflevering 5473

Er is een klein moment van toenadering tussen Femke en Vince. Britney is zenuwachtig. Nancy komt thuis en botst op een onaangenaam tafereel.

Donderdag 29 juni 2023 - aflevering 5474

Tamara en Viv maken de afspraak om hun mannen in bedwang te houden. De vraag is of dit zal lukken.

Vrijdag 30 juni 2023 - aflevering 5475 (SEIZOENSFINALE!)

De stress wordt Bob teveel. Angèle voedt de bezorgdheid van Eddy over zijn dochter.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

