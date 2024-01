Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Cédric wil meedoen met de benefiet, Zjef is in zijn eer gekrenkt en Hanne is bang voor de terugkeer van Sam. Jan kan gaan eten in een sterrenzaak, Mieke wil Véronique iets opbiechten. Cédric vreest dat Yoko hem ontloopt en Véronique daagt radeloos bij Linus op. Louise durft Raven iets niet vertellen. Mieke stelt Lars een ultimatum. De emoties lopen hoog op.

Maandag 22 januari 2024 - aflevering 7364

Cédric gaat akkoord om mee te doen aan de benefiet. Zjef voelt zich op zijn beurt gekrenkt omdat hij niet meteen werd gevraagd. Jan en Vanessa willen dat Yoko in het café blijft werken, maar Mathias heeft haar opzeg al kwijtgescholden. Vanessa wil hem een lesje leren. Hanne is bang dat Sam terug zal opdagen.



Dinsdag 23 januari 2024 - aflevering 7365

Zjef is kwaad omdat hij niet betrokken wordt bij de benefiet. Zijn vermoedens blijken terecht. Hannes onzekerheden over haar relatie met Niko blijven toenemen, zeker nu hij opnieuw goed overweg lijkt te komen met Mieke. Jan heeft een etentje in een sterrenzaak gekregen en vindt meteen kandidaten om hem te vergezellen.

Woensdag 24 januari 2024 - aflevering 7366

Vanessa vindt dat het haar taak is om Yoko te behoeden voor slechte keuzes. Jan doet haar beseffen dat ze te ver gaat. Wanneer Yoko hun date night afzegt vreest Cédric dat er meer gaande is. Hij gaat op onderzoek uit. Mieke wil Véronique inlichten over haar relatie met Lars.



Donderdag 25 januari 2024 - aflevering 7367

Cédric vreest dat Yoko hem ontloopt. Zij beseft dat hij jaloers is en kan het niet laten om hem te treiteren. Véronique is gefrustreerd omdat ze niet slaagt in Linus' opdracht. Ze reageert haar frustraties af op Mieke en zoekt Linus radeloos op. Louise heeft Raven iets te vertellen, maar durft niet.

Vrijdag 26 januari 2025 - aflevering 7368

Louise voelt zich slecht bij wat Raven heeft ontdekt. Cédric reageert jaloers op Yoko en zij doet er nog een schepje bovenop. Véronique is ontmoedigd, maar Linus spreekt op haar in. Mieke stelt een ultimatum voor aan Lars. De emoties lopen erg hoog op.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

