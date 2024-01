Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Hoe loopt het af met Benny? De midseizoensfinale zindert na. Cédric gebruikt Louise om Yoko uit haar kot te lokken. Raven komt tot een besef en krijgt de steun van Lars. Zjef regelt samen met Rudi een verrassingsetentje voor Niko. Jamila twijfelt aan haar gevoelens voor Jelle en Cédric durft Vanessa niet om advies te vragen. Yoko beseft dat ze Cédric nog graag ziet. Louise heeft een plan met Brahim.

Maandag 8 januari 2024 - aflevering 7354

Samira, Jelle en Jamila wachten in spanning op nieuws. Véronique wordt opnieuw geteisterd door nachtmerries en beseft dat het tijd is om in te grijpen. Jan probeert bij Yoko te vissen naar een verzoening met Cédric. Cédric zelf denkt er het zijne van. Hij gebruikt Louise om Yoko uit haar tent te lokken. Lars voelt zich enorm schuldig na wat er is gebeurd.



Dinsdag 9 januari 2024 - aflevering 7355

Hanne beseft dat ze voorzichtiger zal moeten zijn. Véronique is opnieuw positief nu ze een afspraak heeft gemaakt bij een andere psycholoog. Maar wanneer dat een man blijkt te zijn, slaat ze in paniek. Yoko en Cédric gaan samen mountainbiken. Cédric is er zeker van dat de date tot een verzoening zal leiden. Jan besluit zelf deel te nemen aan de callanetics-sessie in het café.



Woensdag 10 januari 2024 - aflevering 7356

Raven beseft wat de oorzaak van zijn verslaving was. Hij krijgt de steun van Lars en van zijn vrienden bij Reset. Véronique wil een vrouwelijke psycholoog, maar die zijn allemaal bezet. Ze krijgt een paniekaanval in de lift. Zjef denkt dat Elien, een oude vriendin van hem, weleens de ware zou kunnen zijn voor Niko. Samen met Rudi regelt hij een verrassingsetentje.



Donderdag 11 januari 2024 - aflevering 7357

De moeder van Chloe vraagt Raven om af te spreken. Hij twijfelt of hij de confrontatie wel aankan. Jamila twijfelt aan haar gevoelens voor Jelle. Zjef loopt Niko opnieuw 's nachts tegen het lijf en begint zich vragen te stellen. Rudi vindt dat hij spoken ziet. Cédric wil Vanessa's advies over hoe hij Yoko moet aanpakken, maar schaamt zich om het te vragen.

Vrijdag 12 januari 2025 - aflevering 7358

Yoko heeft een eerlijk gesprek met Cédric. Ze beseft dat ze hem nog steeds graag ziet. Raven besluit af te spreken met de moeder van Chloe, terwijl Lars zich ernstige zorgen maakt over de impact van dat gesprek. Louise wil Brahim op een bijzondere manier ontdooien. Zjef confronteert Niko met zijn nachtelijke uitstapjes.



