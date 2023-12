Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Brigitte maakt zich zorgen om Lars. Jamila zit in met Jelle. Cédric neemt een schokkende beslissing. Véronique twijfelt aan een uitnodiging en Jan wordt moedeloos. Louise wil nog een laatste keer oefenen met Brahim. Benny wil Jelle vinden. Inspecteur Kennis wil de handdoek in de ring gooien.

Maandag 1 januari 2024 - aflevering 7349

Daniel is voortvluchtig, maar Jamila maakt zich vooral zorgen om Jelle. Hanne is op de hoogte en wil Jan en de Bomma zo veel mogelijk sparen. Mathias en Vanessa zijn in shock door de beslissing van Cédric. Brigitte merkt dat Ravens situatie zwaar weegt op Lars.



Dinsdag 2 januari 2024 - aflevering 7350

Benny vermoedt dat Jelle nog meer op zijn kerfstok heeft. Samira vindt het beter dat Jamila geen contact meer heeft. Jan wordt bijna moedeloos van de hele situatie. De ellende houdt maar niet op. Cédric dringt er bij Louise op aan om eerlijk te zijn tegen Brahim.

Woensdag 3 januari 2024 - aflevering 7351

Jamila wordt tijdens een telefoontje met Jelle betrapt door Alfons. Véronique weet niet goed wat te doen met de uitnodiging die ze heeft gekregen. Lars krijgt maar geen hoogte van Raven. Hij voelt dat zijn zoon hem wegduwt, maar snapt niet waarom.



Donderdag 4 januari 2024 - aflevering 7352

Lars maakt zich zorgen om Véronique. Zij houdt de toenadering af en besluit voor zichzelf dat ze geen behoefte meer heeft aan mannen. Hanne spoort Benny aan om de band met Jamila te herstellen. Samira ontdekt dat hij Jamila volgt, maar dan raakt hij haar plots kwijt.

Vrijdag 5 januari 2025 - aflevering 7353

Louise wil een laatste keer oefenen met Brahim. Hij kwetst haar echter met zijn afstandelijk gedrag. Hanne denkt na over een mogelijke verhuis en praat met Jan. Benny volgt Jamila en bijt zich vast in het vinden van Jelle. Inspecteur Kennis wil de missie afblazen, maar het plan dreigt helemaal te ontsporen.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

