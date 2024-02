Dit tovert Jeroen Meus deze week op je bord!

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Erwtenrisotto met varkensschenkel en rookworst

Dit is een schitterende combinatie van winterse snert en risotto. Jeroen gebruikt erwtjes, een lekker stuk varkensschenkel waar onbeschrijfelijk veel smaak uit komt en echte rookworst om dit one pot wonder mee te bereiden. Basta!

Dinsdag: Glutenvrije chocolade-amandeltaart

Deze Italiaanse chocolade-amandeltaart vindt zijn oorsprong op het eiland Capri. Met niets dan lekkere ingrediënten zoals amandel, ei, boter en chocolade maak je een supereenvoudig en bovendien glutenvrij dessert. Woensdag: Pladijs in parmezaankorst, botersaus en spinaziepuree

Pladijs of schol is een veelzijdig visje uit onze Noordzee waar Jeroen maar al te graag mee aan de slag gaat! Zoals nu met een korstje van parmezaan, een smeuïge puree met spinazie en een snelle versie van een gastronomische botersaus. Donderdag: Rillettes op toast

Dit is echt nog eens koken in de meest pure vorm van het woord. Rillettes werden vroeger vooral als bewaarmethode gebruikt. Vandaag belegt Jeroen een lekkere toast met een dikke laag van deze verse vleespastei, wat gepicklede raapjes en sjalot. Vrijdag: Maaltijdsalade met seitan, gemarineerde rode kool en veldsla

Een gezonde maaltijdsalade is de perfecte afsluiter om met een fris gemoed het weekend in te gaan! In deze salade zitten smaakmakers als gemarineerde rode kool, veldsla van Belgische bodem en kort gebakken reepjes seitan. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.