Dit eet je deze week dankzij 'Dagelijkse Kost'!

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Gevulde koolrabi met champignons, blauwe kaas en pompoen

Om de week op een gezonde manier te starten, maakt Jeroen vandaag een heerlijke ovenschotel met gevulde koolrabi en een zijdezachte crème van pompoen. Lekker herfstig!

Dinsdag: Kippenvinken met geprakte wortelen en dragonsaus

Vandaag staat er nog eens degelijke, dagelijkse kost op het menu: vlees met patatten, groenten en saus in de vorm van gebakken kippenvinken met zwartewoudham, geroosterde krieltjes uit de oven, geprakte jonge wortelen en een lichte dragonsaus. Een waar feestmaal! Woensdag: Muffins van suikerbrood met gebakken appel en vanillesaus

Luchtige, warme muffins op basis van oud suikerbrood, flanbeslag en gebakken appeltjes. Supermakkelijk en overheerlijk, zeker met een flinke lepel vanillesaus. Donderdag: Ovenschotel met schelvis, tomatencompote en pestopuree

Wat een absolute topper staat er vandaag weer op het menu. Het water komt je in de mond bij het zien van deze smakelijke ovenschotel met schelvis, compote van tomaat en een romige kaassaus met parmezaan. Schep er een flinke lepel pestopuree bij en smul je buikje rond. Vrijdag: Massaman curry met zoete aardappel en short ribs

Deze zalige curry met zacht gegaarde runderribben, grote stukken zoete aardappel en Thaise aubergines heeft misschien wat tijd nodig, maar je zal zo blij zijn als je het eindresultaat proeft! Het ideale gerecht om dit weekend wat volk uit te nodigen en samen te genieten.