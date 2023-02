BBC First zorgt voor een dubbele dosis misdaaddrama in maart

In maart gaan op BBC First twee gloednieuwe misdaaddrama's in premiŤre. Fans van misdaaddrama's kunnen hun hart ophalen bij de 'The Diplomat'. Deze serie speelt zich af in het zonnige Spanje met 'Peaky Blinder''s Sophie Rundle in de hoofdrol.

Ondertussen kunnen liefhebbers van de veelgeprezen detectiveserie 'Unforgotten' zich verheugen op het vijfde seizoen. Hierin voegt een nieuwkomer zich bij Sunny en het Bishop Street team voor een nieuw cold-case moordmysterie.

'The Diplomat', gecreëerd door Ben Richards ('Showtrial', 'Cobra', 'The Tunnel') en geproduceerd door World Productions ('Vigil', 'Line of Duty'). De serie volgt Laura Simmonds (Sophie Rundle) en haar consul-collega/vriendin Alba Ortiz (Serena Manteghi) in Barcelona, waar ze Britse staatsburgers in nood proberen te beschermen.

In 'Unforgotten' S5 begint een nieuwe fase voor Sunny en het Bishop Street team met de komst van DCI Jessica 'Jessie' James, gespeeld door Sinéad Keenan. Sinéad werkt samen met de voor een BAFTA genomineerde Sanjeev Bhaskar die DI Sunil 'Sunny' Khan speelt. Het seizoen begint met de klok die aftelt naar de eerste dag van DCI James wanneer er een onvoorziene en ingrijpende gebeurtenis plaatsvindt in haar privéleven.

'The Diplomat' gaat op vrijdag 3 maart in première om 22.15 uur op BBC First

In Barcelona worden de diplomatieke vaardigheden van Laura en Alba zwaar op de proef gesteld door de vele verrassende en complexe zaken die door de deuren van het consulaat binnen lopen.

'The Diplomat' begint met de dood van Jay Sutherland, een jonge Britse barman die aan boord van een jacht werkt in de exclusieve jachthaven van Barcelona. Terwijl de Spaanse politie gelooft dat de dood een tragisch ongeluk was, steunt Laura de rouwende vader van de jongen, Colin (Danny Sapani). Hij is ervan overtuigd dat er die nacht iets duisterders heeft plaatsgevonden.

Terwijl er onverwachts nieuw bewijsmateriaal opduikt, wordt er een moordonderzoek ingesteld. Zo stuit Laura op weerstand uit onwaarschijnlijke hoek die haar zoektocht naar de waarheid in gevaar brengt. Hierbij brengt ze mogelijke banden met de georganiseerde misdaad en een samenzwering om de waarheid te begraven aan het licht die tot in het hart van de Britse veiligheidsdiensten reikt.

Vastbesloten om Colin de gerechtigheid te geven die hij verdient, ontdekt Laura dat het onthullen van de geheimen rond zijn dood een hoge prijs heeft.

'Unforgotten' seizoen 5 gaat live op zaterdag 18 maart om 21.00 uur op BBC First

Sinéad werkt samen met de voor een BAFTA genomineerde Sanjeev Bhaskar, die DI Sunil 'Sunny' Khan speelt. Het nieuwe seizoen begint met de klok die aftelt naar DCI James' eerste dag in haar nieuwe baan wanneer er een onvoorziene en ingrijpende ervaring plaatsvindt in haar gezinsleven.

Zal Jess, vastbesloten om een goede eerste indruk te maken op haar nieuwe collega's, in de juiste stemming zijn om het team te overtuigen en te inspireren? En zal de geest van haar geliefde oud-collega Cassie Stuart haar achtervolgen? Cassie zal immers grote schoenen moeten vullen. Heeft zij de vastberadenheid, de professionaliteit en de instelling om haar zeer gewaardeerde en gerespecteerde voorganger te evenaren?

Jess' eerste zaak is de ontdekking van menselijke resten in een pas gerenoveerd pand in Hammersmith, Londen. Maar hoe lang liggen de resten daar al en gaat het om een moord uit de jaren dertig of is het lichaam recent begraven?

Terwijl het moordmysterie zich ontvouwt, verkennen we de levens van verschillende hoofdpersonen: Jay gespeeld door Rhys Yates ('The Outlaws', 'Silent Witness'), Bele gespeeld door Martina Laird ('Summerland', 'The Bay'), Tony gespeeld door Ian McElhinney ('Game of Thrones', 'Derry Girls'), en Max Rinehart ('Jekyll and Hyde', 'Miss You Already') als Karol, die op het eerste gezicht geen verband lijken te hebben met het slachtoffer.

DI Khan's loyale en hardwerkende team zijn dit seizoen ook weer van de partij, waaronder met Jordan Long als DS Murray Boulting en Carolina Main als DC Fran Lingley. Ook zijn Georgia Mackenzie als patholoog Dr Leanne Balcombe, Michelle Bonnard als Sunny's partner Sal, en Pippa Nixon als DC Kaz Willets weer terug in hun rol

In maart kan je de volgende series blijven bekijken op BBC First:

'Smother' S3 elke zondag om 21.00 uur tot 19 maart als onderdeel van BBC First Finds

'Death in Paradise' S12 elke vrijdag om 21.00 uur tot 7 april

'Hope Street' S2 elke zaterdag om 20.00 uur tot 22 april

'Miss Fisher’s Murder Mysteries' S2 elke zondag om 19.45 uur tot 2 april

'Midsomer Murders' S22 elke maandag & dinsdag om 21.00 uur tot 4 april