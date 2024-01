Bart Cannaerts en Fien Germijns klaar voor nieuw seizoen 'De Dag van Vandaag'

Hebben de dure feestdagen een klein gat geslagen in het gezinsbudget? Geen zorgen! Want vanaf vanavond zijn Bart Cannaerts en Fien Germijns er weer met 'De dag van Vandaag': nog altijd de enige quiz op televisie die je kunt winnen zónder mee te spelen, vanuit je luie zetel thuis.

Terwijl drie gezellige bekende mensen het harde quiz-werk opknappen en zo prijzengeld verzamelen, kan de kijker thuis zich rustig inschrijven, met een warm kopje thee dan wel een goeie trappist in de zetel zinken, en wachten tot Fien Germijns aan de deur staat met een grote cheque. Bijkomend voordeel: alle quizvragen gaan over de dag die net om is, dus je bent helemaal mee met het laatste nieuws van de dag. Inschrijven voor 'De dag van Vandaag' kan elke dag van de uitzendingen via VRT MAX.

'De Dag van Vandaag', vanaf maandag 8 januari om 21.35 uur op VRT 1