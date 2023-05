Volg vanaf zaterdag de Giro d'Italia op discovery+ en bij Eurosport 1

Wordt het de Sloveen Roglic of de Belg Evenepoel? Die vraag houdt wielerliefhebbers al weken in spanning. De twee topfavorieten gaan samen met 174 andere renners de komende weken de strijd aan, op jacht naar de felbegeerde Trofeo Senza Fine tijdens de 106e editie van Giro d'Italia.

De strijd om La Maglia Rosa barst zaterdag 6 mei eindelijk los. Op 28 mei weten we, na 3448 gereden kilometers, wie de magische trofee de lucht in mag tillen in Rome. Het belooft een spannende en bikkelharde strijd te worden. Op discovery+ en bij Eurosport hoef je geen seconde en geen etappe van dit spektakel te missen.

'Kop over Kop' in de Giro

Alle 21 etappes zijn live en on-demand te zien op discovery+ en bij Eurosport 1. In de dagelijkse studioshow 'Kop Over Kop' in de Giro bij Eurosport 1 worden 20 minuten voor het begin van elke etappe de voorbeschouwingen en analyses van de Giro verzorgd door Sander Kleikers, Bobbie Traksel, Iris Slappendel en Jip van den Bos. Karsten Kroon en Jeroen Vanbelleghem zijn ook dit jaar de vertrouwde commentaarstemmen bij de etappes. De twee werden eind vorig jaar door de lezers van Wielerflits gekozen als favoriete commentaarduo van de Nederlandse televisie. De mannen worden ondersteund door Andries Lamain, Michael Boogerd, Erik Breukink en Stijn Steels. Jan Hermsen doet on site verslag in Italië. Meer een luisteraar? In de 'Kop over Kop' podcast neemt Sander Valentijn je mee in alle ins & outs over de Giro, met Jeroen Vanbelleghem, Bobbie Traksel en Jan Hermsen als vaste gasten. Afgelopen dinsdag trapten de heren af met een preview op de Giro.

Het internationale team van presentatoren bestaat dit jaar uit enkele grote namen, waaronder tweevoudig Giro d'Italia-winnaar Alberto Contador en 12-voudig Giro d'Italia etappewinnaar Robbie McEwen.

Nederlandse deelnemers om naar uit te kijken

Tien Nederlanders verschijnen dit jaar aan de start van de Giro. Een mogelijke eindzege zit er, tenzij er iets geks gebeurt, dit jaar waarschijnlijk niet in; renners van het kaliber als Van der Poel en Dumoulin ontbreken. Maar mogelijk kunnen de Nederlands tijdritkampioen Bauke Mollema (TREK-SEGAFREDO) en Thymen Arensman (INEOS GRENADIERS) wel verrassen met een etappezege. Giro-commentator van Eurosport Karsten Kroon schat de kansen voor de Nederlanders als volgt in: 'Er zijn een paar hele goede Nederlandse wielrenners die als knecht naar de Giro gaan, zoals Thymen Arensman en Koen Bouwman. Mocht er iets gebeuren met de kopman en mochten ze dan een vrij rol krijgen, dan kan er van alles gebeuren. Anders zou ik zeggen dat rit 15 naar Bergamo een goede kans is voor Bauke Mollema.' Uiteraard gaat de aandacht bij onze zuiderburen uit naar de Vuelta-winnaar en wereldkampioen Remco Evenepoel. Kan hij het blok van het Nederlandse Team Jumbo-Visma met kopman Primoz Roglic verslaan? Volg het van start tot finish bij Eurosport 1 en op discovery+.

Zaterdag 6 mei: de eerste etappe

De 2023 Giro d'Italia begint op zaterdag 6 mei vanaf 13.30 uur op discovery+ en bij Eurosport 1 met een individuele tijdrit als start van de eerste etappe. De eerste Grote Ronde van het jaar eindigt met etappe 21 in Rome op zondag 28 mei. Benieuwd hoe het parcours eruitziet? Bekijk deze analyse om te zien wat we kunnen verwachten per etappe. Nog meer in de stemming komen? Volg de ploegenpresentatie donderdag vanaf 20.30 uur via discovery+ en de Eurosport app.

