'Vardy vs Rooney: The Wagatha Trial' te zien op TLC

Een vete tussen twee Britse voetbalvrouwen bereikte vorig jaar zijn hoogtepunt in de rechtbank. Had Rebekah Vardy (vrouw van Leicester City-spits Jamie Vardy) privégegevens van Coleen Rooney (vrouw van ex-voetballer Wayne Rooney) gelekt naar de pers?

Ja, beweerde Coleen Rooney en ze had daarvoor op een uitgekookte manier bewijs verzameld – wat haar de bijnaam Wagatha Christie opleverde (WAG is een Engelse term voor spelersvrouw). Echter ontkent Rebekah Vardy op haar beurt de aantijgingen en spant een zaak aan wegens smaad.

Aan de rechter de schone taak om deze smeuïge ‘Wagatha Trial’ te beslechten. En wij mogen meekijken om zo ons eigen oordeel te kunnen vellen. In de tweedelige documentaireserie 'Vardy vs Rooney: The Wagatha Trial' horen we de case vanuit de twee verschillende kampen. Allereerst Rebekah die haar leven ineen zag storten na alle beschuldigingen. Vervolgens is het de beurt aan Coleen die met haar listige bewijs zeer overtuigd is van haar gelijk. Aan de hand van openhartige getuigenissen, onthullende Instagram- en WhatsApp-berichten en de hulp van getuigen-deskundigen, krijgen we een zeer gedetailleerd inkijkje in deze pikante zaak. Wie heeft er gelijk?

'Vardy vs Rooney: The Wagatha Trial', zondag 29 januari om 21.00 uur op TLC.