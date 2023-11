'The Island with Bear Grylls' op Discovery

Een groep van 13 Britse mannen wordt door Bear Grylls afgezet op een onbewoond eiland met niets anders dan camera's en wat primaire middelen.

Hier worden ze uitgedaagd om hun overlevingsvaardigheden tot het uiterste te brengen. Wanneer de groep midden in de jungle staat, komt de realiteit naar boven. Met een voorraad aan water voor slechts een dag moeten de mannen met spoed hun drinkwater, voedsel en onderdak zien te regelen. De mannen moeten ook leren om samen te werken als een team, want zonder elkaar zullen ze het niet redden.

In 'The Island with Bear Grylls' komen de mannen onder ogen te staan met de genadeloze hitte, uitputting en verwondingen. Tijdens een urenlange zoektocht naar zoetwater en de strijd voor maken van vuur wordt hun motivatie en uithoudingsvermogen op de proef gesteld.

Ondertussen moeten ze zich behoeden voor de echte bewoners van het eiland, namelijk de giftige insecten en tropische wezens. Zullen de hedendaagse mannen het eiland overwinnen of zullen ze bezwijken onder de druk?

'The Island with Bear Grylls', vanaf zaterdag 4 november om 21.30 uur op Discovery.