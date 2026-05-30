Binnenkort bij RTL: nieuwe programma's, finales en filmweken

zaterdag 30 mei 2026
Foto: RTL 4 - © RTL 2026

In juni loopt een groot deel van de RTL-programmering die in mei van start is gegaan verder door. Hier alvast een overzicht van wat je in juni mag verwachten op de verschillende zenders.

Terug bij RTL 4:


'Het Perfecte Plaatje Op Reis'
Vanaf dinsdag 23 juni, elke dinsdag tot en met donderdag om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

In de reiseditie van 'Het Perfecte Plaatje' vertrekt presentator Tijl Beckand dit jaar met tien bekende Nederlanders naar het prachtige Vietnam. Wie van hen heeft het meeste talent voor fotografie? Tijdens diverse fotoshoots leren de kandidaten niet alleen het land, maar ook elkaar en hun camera steeds beter kennen. Fotograaf William Rutten is hun coach én streng jurylid en wordt bijgestaan door de Vietnamese documentairefotograaf Maika Elan. Samen bepalen zij wie zijn of haar reis mag voortzetten en voor wie het fotografieavontuur stopt. Reis mee naar het prachtige Azië voor een nieuw seizoen met Charles Groenhuijsen, Danny Froger, Gwen van Poorten, Jan Kooijman, Jelka van Houten, Jörgen Raymann, Kelly de Vries, Quinty Trustfull, Shary-An Nivillac en Tobias Camman.

Films RTL 7
 RTL 7 gaat in juni terug in de tijd met een selectie van topfilms. Van maandag 1 juni tot en met zondag 7 juni staat de Back to the 90’s Week op het programma, met klassiekers als 'The Rock' en 'Air Force One'. Van vrijdag 12 juni tot en met zondag 14 juni volgt het Schwarzenegger Weekend, met onder meer ‘Commando' en 'The Terminator’. In het weekend van 19 tot en met 21 juni staat Robert De Niro centraal, met films als Ronin, Malavita en de tv-première van 'About My Father', gevolgd door 'Dirty Grandpa’. Het slotweekend, 27 en 28 juni, staat in het teken van westernklassiekers, waaronder 'For a Few Dollars More' en 'The Good, the Bad and the Ugl'.

Films RTL 8
RTL 8 brengt in juni de leukste komedies. Amy Schumer trapt de maand af met 'I Feel Pretty' woensdag 3 juni. Reese Witherspoon schittert als Elle Woods in 'Legally Blonde' woensdag 10 juni en het vervolg 'Legally Blonde 2: Red, White & Blonde' woensdag 17 juni. Tot slot zorgt 'Dog Days' woensdag 24 juni voor een dosis romantiek en humor.

