Binnenkort bij RTL: nieuwe programma's, finales en filmweken
In juni loopt een groot deel van de RTL-programmering die in mei van start is gegaan verder door. Hier alvast een overzicht van wat je in juni mag verwachten op de verschillende zenders.
Terug bij RTL 4:
'Het Perfecte Plaatje Op Reis'
Vanaf dinsdag 23 juni, elke dinsdag tot en met donderdag om 20.30 uur te zien bij RTL 4.
In de reiseditie van 'Het Perfecte Plaatje' vertrekt presentator Tijl Beckand dit jaar met tien bekende Nederlanders naar het prachtige Vietnam. Wie van hen heeft het meeste talent voor fotografie? Tijdens diverse fotoshoots leren de kandidaten niet alleen het land, maar ook elkaar en hun camera steeds beter kennen. Fotograaf William Rutten is hun coach én streng jurylid en wordt bijgestaan door de Vietnamese documentairefotograaf Maika Elan. Samen bepalen zij wie zijn of haar reis mag voortzetten en voor wie het fotografieavontuur stopt. Reis mee naar het prachtige Azië voor een nieuw seizoen met Charles Groenhuijsen, Danny Froger, Gwen van Poorten, Jan Kooijman, Jelka van Houten, Jörgen Raymann, Kelly de Vries, Quinty Trustfull, Shary-An Nivillac en Tobias Camman.
Films RTL 7
RTL 7 gaat in juni terug in de tijd met een selectie van topfilms. Van maandag 1 juni tot en met zondag 7 juni staat de Back to the 90’s Week op het programma, met klassiekers als 'The Rock' en 'Air Force One'. Van vrijdag 12 juni tot en met zondag 14 juni volgt het Schwarzenegger Weekend, met onder meer ‘Commando' en 'The Terminator’. In het weekend van 19 tot en met 21 juni staat Robert De Niro centraal, met films als Ronin, Malavita en de tv-première van 'About My Father', gevolgd door 'Dirty Grandpa’. Het slotweekend, 27 en 28 juni, staat in het teken van westernklassiekers, waaronder 'For a Few Dollars More' en 'The Good, the Bad and the Ugl'.
Films RTL 8
RTL 8 brengt in juni de leukste komedies. Amy Schumer trapt de maand af met 'I Feel Pretty' woensdag 3 juni. Reese Witherspoon schittert als Elle Woods in 'Legally Blonde' woensdag 10 juni en het vervolg 'Legally Blonde 2: Red, White & Blonde' woensdag 17 juni. Tot slot zorgt 'Dog Days' woensdag 24 juni voor een dosis romantiek en humor.
https://www.rtl.nl/
Meer artikels over RTL 4
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Nieuwe documentaire 'The Cult of the Real Housewife' op TLC
- De WK-koorts begint bij Ziggo Sport
- Wilfred Genee presenteert nieuw programma 'Mi Dushi: Wat is dan liefde?'
- Wie wordt de beste danser van de Lage Landen en wint 'So You Think You Can Dance'?
- Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Vlaanderen
- BBC Belgium in juni: nieuwe verhalen, nieuwe spanning
- Binnenkort bij RTL: nieuwe programma’s, finales en filmweken
- 'Vroege Vogels' is zondag in Zeeuws-Vlaanderen
- Nieuwe aangrijpende verhalen in 'Over Mijn Lijk'
- '3 op Reis: De Reis van je Leven' trekt verder doorheen de wereld
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' is zondag in Maastricht
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- 'FM op 5' over bijzonder opnames van The Nits
- Belle Perez brengt live haar grootste hits tijdens De Foute Party van Qmusic
Multimedia SPOTLIGHT
-
Wie wint 'So You Think You Can Dance'?
-
Herbeleef seizoen 10 van 'The Voice' in drie minuten
-
Erik Van Looy kondigt eerste namen aan van 'De Slimste Mens ter Wereld'
-
VTM haalt 'Expeditie Robinson' terug naar Vlaanderen!
-
Belle Perez komt naar De Foute Party
-
Viktor Verhulst brengt laatste brieven aan Samson terug
-
Maak het mee! De seizoensfinale van 'Familie'
-
'Ex On The Beach: Double Dutch' exclusief te zien op Streamz
-
Kijk eerste beelden van nieuw seizoen 'Ex on the Beach: Double Dutch'
-
Laura krijgt het moeilijk in 'Huis Gemaakt'
-
Jade Mintjens in gloednieuw Play-programma 'Jade & de Belgen'
-
'Ze Zeggen Dat' Dina Tersago nog nooit zo gestrest was
-
'Heel Mijn Hart' toont een emotionele onthulling
-
'Spider-Noir' nieuw te zien op Prime Video
-
'RAUW': een openhartig portret van sterrenchef Nick Bril
-
Stan Van Samang brengt 'een ster' naar 'Florentina'
-
Haar in de boter bij Spor-voorzitters Rik en Sam
-
EOdoc 'Het Corioliseffect': een weergaloze ode aan het leven op aarde
-
Dit was de Q-Lift Off met Berre!
-
Coaches van 'The Voice' reageren op gemene comments over zichzelf
-
Same city, final chapter. merci, Paris.
-
Een heel weekend K3 bij VTM!
-
Viktor Verhulst deelt eigen nostalgische herinneringen
-
Joshua en Noah gooien traditioneel rollenpatroon om in 'SYTYCD'
-
Kijk nu de officiële trailer van 'KYLIE'
-
'Jack Ryan: Ghost War' nieuw te zien op Prime Video
-
'Ze Zeggen Dat' onderzoekt de orgasmekloof
-
Kijk naar de reünie van 'The Real Housewives of Antwerp'
-
HBO lanceert eerste beelden van 'Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness'
-
'Ticket to the Tribes' is binnenkort nieuw op Prime Video
Kijktip van de dag
In deze finale wordt het hard tegen hard tussen de laatste twaalf kandidaten. De hoofdprijs ligt binnen handbereik, maar slechts één kandidaat kan het ultieme quizduel winnen en het prijzengeld mee naar huis nemen. Wie wint het tweede seizoen van 'The Floor'?
'The Floor', om 20.40 uur op VTM.