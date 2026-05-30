Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

zaterdag 30 mei 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

Deze week staat er opnieuw heel wat te gebeuren in 'Familie'. Met nieuwe ontwikkelingen en onverwachte momenten blijft het elke dag uitkijken naar wat volgt. 'Familie' is elke werkdag te zien en blijft een vaste waarde waar jong en oud graag naar kijken. Mis geen enkel moment!

Maandag 1 juni 2026 - aflevering 7896
Niko is in paniek. Marcel hoopt dat Elza nuttige informatie zal kunnen geven. De situatie ten huize Mathias zorgt voor spanningen. Cédric ergert zich aan de veiligheidsmaatregelen. Rube voelt zich onzeker over zijn nieuwe rol. Jan is ongerust na wat er met Claudine is gebeurd.


Dinsdag 2 juni 2026 - aflevering 7897
Niko blijft uitgaan van het ergste. Brigitte praat met Jan over het verdachte geluid dat ze bij Elza hoorden. Jamila en Rube doen een verrassende ontdekking. Claudine ergert zich aan Jan. Lars en Véronique lopen elkaar tegen het lijf.

Woensdag 3 juni 2026 - aflevering 7898
Cédric maakt kennis met bewakingsagente Charlie. Lars is benieuwd wie Miekes geheime wapen is. Samira raadt Stefanie aan om haar podcast te gebruiken om een reactie uit te lokken. Marcel alarmeert Lars. Alle alarmbellen gaan af.

Donderdag 4 juni 2026 - aflevering 7899
Marcel en Niko vrezen het ergste. Simon bedankt Stefanie met een attentie. Cédric toont zich van zijn meest kwetsbare kant. Mathias krijgt een verontrustend telefoontje. Stefanie ontvangt op haar beurt een intimiderende mail.

Vrijdag 5 juni 2026 - aflevering 7900
Louise reageert geschokt op het nieuws van Mathias. Simon wil dat Benny hem vertelt wat hij zijn familie allemaal heeft aangedaan. Benny spaart hem niet en Cédric doet er nog een schepje bovenop. Sylvia doet een onaangename vaststelling.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

Verwante artikels