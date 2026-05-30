Ontdek wat National Geographic te bieden heeft in juni

zaterdag 30 mei 2026

Volgens de legende leven er in de hooglanden van Angola 'spookolifanten' die nog nooit door mensen zijn gezien. De gerenommeerde regisseur Werner Herzog (Grizzly Man) volgt een epische zoektocht naar deze majestueuze en ongrijpbare dieren, geleid door National Geographic Explorer en conservatiebioloog Dr. Steve Boyes.

NIEUW
GHOST ELEPHANTS


Bekijk deze documentaire op vrijdag 5 juni om 19.00 uur op National Geographic.

NIEUW
HIDDEN BENEATH THE CITIES

'Hidden Beneath the Cities' onthult de bijzondere werelden die zich net onder moderne steden bevinden. Onder straten van steen, aarde en beton liggen verborgen domeinen, gevormd door overleving, rituelen en verbeelding. Elk verhaal laat vindingrijkheid, veerkracht en mysterie zien, en bewijst dat elke stad een verborgen wereld herbergt die wacht om ontdekt te worden.

Vanaf 16 juni, elke dinsdag om 21.30 uur een dubbele aflevering op National Geographic.

NIEUW
TO CATCH A SMUGGLER: CONTRABAND CAPTURE S1

In deze editie richt 'To Catch A Smuggler: Contraband Capture' zich op de Amerikaanse douane- en grensbewakingsdienst (U.S. Customs and Border Protection) in hun strijd tegen smokkelaars. Deze agenten en medewerkers proberen de invoer van verdovende middelen, vuurwapens en illegale goederen in de Verenigde Staten te stoppen. Van grootschalige arrestaties langs de zonovergoten kust van Puerto Rico tot inbeslagnames op grote lucht- en zeehavens aan de oostkust: de serie biedt een uniek kijkje achter de schermen van de strijd om gevaarlijke smokkelwaar buiten de Amerikaanse grenzen te houden.

Vanaf 13 juni, elke zaterdag om 22.00 uur op National Geographic.

NIEUW
THE BEST OF THE WORLD WITH ANTONI POROWSKI

Geïnspireerd door National Geographic’s beroemde Best of the World-lijst, maakt Antoni zijn eigen versie. Gewapend met nieuwsgierigheid, humor en een schaamteloos overvolle koffer (met een brown-noise machine, slaapmasker en kaarsen, onmisbaar) reist hij naar vier bijzondere bestemmingen: Parijs, New York, Mexico-Stad en Londen, om te laten zien hoe zijn persoonlijke Best of the World eruitziet.

Vanaf 7 juni, elke zondag om 18.00 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN
CONSTRUCTION FAILS S3

Van de instorting van het Surfside-appartementencomplex in Florida tot de ingestorte wolkenkrabber in Bangkok: 'Construction Fails' seizoen 3 brengt de meest spraakmakende bouwrampen in beeld. Met toegang tot politiebeelden van bodycams, archiefmateriaal en de kenmerkende graphics van de serie, wordt de vraag gesteld: wat ging er mis? Een diepgaande blik op de techniek en engineering achter elk incident geeft kijkers de antwoorden. Elke aflevering bevat daarnaast ook een luchtige kijk op doe-het-zelf missers en blunders.

Vanaf 4 juni, elke donderdag om 21.30 uur op National Geographic.

